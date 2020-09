Christian Horner über Mercedes: «Selbstgefälligkeit»

​Die hellen Köpfe von Mercedes-Benz haben in den letzten WM-Läufen einige Fehler gemacht. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Bei einer Dominanz kann sich Selbstgefälligkeit einschleichen.»

Lewis Hamilton in Monza an die Box gerufen, obschon die Regelhüter der FIA die Einfahrt offiziell geschlossen hatten; Lewis Hamilton in Sotschi zum falschen Ort für Probestarts beordert – beide Male setzte es für den englischen Superstar eine Strafe, welche jede Siegchance zunichte gemacht hat. Nicht nur Formel-1-Fans wundern sich, wie ausgerechnet den meist fehlerfrei arbeitenden Fachkräften von Weltmeister Mercedes solche Patzer unterlaufen können.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner in Sotschi: «Wir setzen alles daran, ein Auto auf die Bahn zu bringen, mit dem wir Mercedes öfter unter Druck setzen können. Denn wir wissen, wie stark wir im operativen Bereich sind. Das zeigt sich auch bei den Boxenstopps, wo wir regelmässig die Besten sind.»

«Grundsätzlich konzentrieren wir uns auf die eigene Leistung. Aber es fällt auf, dass bei den Anderen einige Fehler passiert sind. Bei einer Dominanz kann sich Selbstgefälligkeit einschleichen.»

Horner hat schon ein paar Mal festgehalten: Wenn Mercedes unter Druck gesetzt wird, dann machen sie Fehler.



Christian Horner nach dem zweiten Platz von Max Verstappen am Schwarzen Meer: «Natürlich haben wir von der Bestrafung von Hamilton profitiert, aber Max hat auch alles aus dem Auto herauskitzeln können, und zwar das ganze Wochenende hindurch. Das ist unser bisher bestes Sotschi-Ergebnis in sieben Jahren. Deshalb bin ich sehr zufrieden mit unserer Leistung.»





Russland-GP, Sotschi

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:34:07,868 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,729 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,729

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +30,558

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +47,065

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,186 min

7. Esteban Ocon (F), Renault, +1:08,006

8. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1:08,740

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:29,669

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1:32,995

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

18. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Crash

Carlos Sainz (E), McLaren, Crash





WM-Stand Fahrer nach 10 von 17 Rennen

1. Hamilton 205 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 128

4. Norris 65

5. Albon 64

6. Ricciardo 63

7. Leclerc 57

8. Stroll 57

9. Pérez 56

10. Gasly 45

11. Sainz 41

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 6

16. Räikkönen 2

17. Giovinazzi 2

18. Magnussen 1

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 366

2. Red Bull Racing 192

3. McLaren 106

4. Racing Point 104

5. Renault 99

6. Ferrari 74

7. AlphaTauri 59

8. Alfa Romeo 4

9. Haas 1

10. Williams 0