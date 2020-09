Ross Brawn: «Mick Schumacher entwickelt sich toll»

​Formel-1-Sportdirektor Ross Brawn freut sich darüber, welche Fortschritte Mick Schumacher in der Formel 2 zeigt: «Mick entwickelt sich toll, er zeigt in den jüngsten Rennen seine Reife.»

Der 21jährige Mick Schumacher wird am 9. Oktober auf dem Nürburgring das erste freie Freitagtraining für Alfa Romeo Racing bestreiten, das hat Ferrari am 29. September bestätigt. Es wird der erste Einsatz des Sohnes der Rennfahrerlegende Michael Schumacher sein im Rahmen eines GP-Wochenendes, wenn wir von seinen Demofahrten in Benetton- und Ferrari-Rennern seines Vaters absehen. 2019 sass er in Bahrain je einen Testtag lang im Ferrari und im Alfa Romeo.

Mick Schumacher wird mit grösster Wahrscheinlichkeit 2021 für die Rot-Weissen Formel 1 fahren; wenn alles klappt, an der Seite jenes Mannes, der 2007 Nachfolger von Michael Schumacher bei Ferrari war – Kimi Räikkönen.

Der junge Schumacher zeigt derzeit in der Formel 2 die konstantesten Spitzenleistungen, er hat das Hauptrennen von Sotschi gewonnen und im Sprint einen dritten Rang sichergestellt.

Auch Ross Brawn beobachtet genau, welche Fortschritte Mick macht. Der langjährige Wegbegleiter von Michael Schumacher kennt Mick von klein auf und freut sich sehr. Der Formel-1-Sportchef sagt: «Es ist nicht leicht, den Namen Schumacher zu tragen. Gewiss, dieser Name öffnet bestimmte Türen, aber gleichzeitig stehst du mehr unter Beobachtung als andere Piloten.»



«Ich finde, Mick geht damit sehr gut um. Wir sehen in seiner zweiten Formel-2-Saison – Mick entwickelt sich toll, er zeigte in den jüngsten Läufen eine erstaunliche Reife. Russland war ein exzellentes Rennwochenende von ihm, und ich bin für seine Zukunft sehr optimistisch.»





Formel-2-Hauptrennen in Sotschi

1. Mick Schumacher (D), Prema Racing, 55:02,871

2. Yuki Tsunoda (J), Carlin, 1:48,688, +6,358

3. Callum Ilott (GB), Uni-Virtuosi Racing, +9,482

4. Luca Ghiotto (I), Hitech Grand Prix, +9,507

5. Jehan Daruvala (IND), Carlin, +15,225

6. Jack Aitken (GB), Campos Racing, +22,183

7. Nikita Mazepin (RU), Hitech Grand Prix, +23,129

8. Guanyu Zhou (RCH), Uni-Virtuosi Racing, +25,392

9. Marcus Armstrong (NZ), ART Grand Prix, +26,940

10. Dan Ticktum (GB), DAMS, +29,525

11. Robert Shwartzman (RU), Prema Racing, +35,582

12. Jake Hughes (GB), BWT HWA Racelab, +37,535

13. Marino Sato (J), Trident, +46,326

14. Giuliano Alesi (F), MP Motorsport, +48,045

15. Artem Markelov (RU), BWT HWA Racelab, +52,107

16. Guilherme Samaia (BR), Campos Racing, +67,006

17. Pedro Piquet (BR), Charouz Racing System, +68,704

18. Louis Delétraz (CH), Charouz Racing System, +79,307

Out

Roy Nissany (IL), Trident, Unfallschäden

Felipe Drugovich (BR), MP Motorsport, Unfallschäden

Christian Lundgaard (DK), ART Grand Prix, Unfall

Juri Vips (EST), DAMS, Unfall, Motor abgestorben





Formel-2-Sprintrennen in Sotschi

1. Guanyu Zhou (RCH), Uni-Virtuosi Racing, 10:01,184

2. Nikita Mazepin (RU), Hitech Grand Prix, +0,818

3. Mick Schumacher (D), +4,816

4. Jack Aitken (GB), Campos Racing, +6,459

5. Luca Ghiotto (I), Hitech Grand Prix, +7,670

6. Yuki Tsunoda (J), Carlin, +8,282

7. Callum Ilott (GB), Uni-Virtuosi Racing, +9,141

8. Dan Ticktum (GB), DAMS, +9,769

9. Pedro Piquet (BR), Charouz Racing System, +10,506

10. Robert Shwartzman (RU), Prema Racing, +11,244

11. Jehan Daruvala (IND), Carlin, +11,988

12. Artem Markelov (RU), BWT HWA Racelab, +12,438

13. Christian Lundgaard (DK), ART Grand Prix, +13,536

14. Marcus Armstrong (NZ), ART Grand Prix, +14,053

15. Marino Sato (J), Trident, +14,611

16. Giuliano Alesi (F), MP Motorsport, +15,032

17. Louis Delétraz (CH), Charouz Racing System, +15,717

18. Juri Vips (EST), DAMS, +17,100

19. Roy Nissany (IL), Trident, +17,757

20. Felipe Drugovich (BR), MP Motorsport, +38,002

Out

Jake Hughes (GB), BWT HWA Racelab, Kollision mit Semaia

Guilherme Samaia (BR), Campos Racing, Kollision mit Hughes



Stand nach 20 von 24 Rennen

1. Schumacher 191

2. Ilott 169

3. Tsunoda 147

4. Lundgaard 145

5. Shwartzman 140

6. Mazepin 140

7. Delétraz 124

8. Zhou 119,5

9. Ghiotto 104

10. Drugovich 79

11. Ticktum 78,5

12. Aitken 47

13. Nobuharu Matsushita (J) 42

14. Armstrong 38

15. Daruvala 36

16. Vips 16

17. Alesi 8

18. Markelov 5

19. Nissany 5

20. Sean Gelael (RI) 3

21. Piquet 2

22. Sato 1

23. Hughes 0

24. Samaia 0