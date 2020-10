Sebastian Vettel: Schrecksekunde auf der Nordschleife

Ferrari-Star Sebastian Vettel siegte im bisher letzten Deutschland-GP auf dem Nürburgring. Dieser Triumph von 2013 ist nicht die einzige gute Erinnerung, die der vierfache Champion mit der Traditionsstrecke verbindet.

«Nach dem Sieg war ich zutiefst erleichtert», erinnert sich Sebastian Vettel an seinen Heimsieg von 2013 auf dem Nürburgring zurück. Auf seiner Website erklärt der Ferrari-Star im RTL-Interview, das im Rahmen der GP-Übertragung am 11. Oktober zu sehen sein wird: «Ich wollte immer einmal in Deutschland gewinnen.» Und er hat nicht vergessen, wie grossartig es sich anfühlte, den Grand Prix auf dem Traditionskurs nach mehreren Anläufen für sich zu entscheiden.

Alleine schon wegen der Nordschleife sei der Nürburgring eine ganz besondere Strecke, betont der 33-Jährige. «Ich glaube, der Mythos Nürburgring lebt eigentlich nur durch die Nordschleife. Leider werden wir dort nicht fahren, sondern nur auf der Grand-Prix-Strecke. Aber trotzdem ist es herrlich, dass wir hierher zurückkommen», fügt Vettel an.

Die Nordschleife lernte er in seinem Auto kennen, und dabei erlebte er auch eine Schrecksekunde, wie der 53-fache GP-Sieger offenbart: «Als ich vor Jahren meinen Führerschein gemacht hatte, bin ich mit meinem Auto in die Eifel gefahren, um eine Runde auf der Nordschleife zu drehen. Das hat wahnsinnig viel Spass gemacht. Zumindest in der ersten Hälfte der Runde. Denn irgendwann wurden dann die Bremsen zu heiß und ich hätte das Auto beinahe verloren.»

Vettel erinnert sich auch gerne an die Nachwuchsrennen zurück, die er im Rahmen der Formel 1 bestritten hat.. «Das war damals für junge Fahrer wie mich ein Highlight.» Einmal durfte er sogar zu Ferrari in die Box. «Michael habe ich im Rahmenprogramm der Formel 1 getroffen. Wir BMW-Junioren durften auch ins Formel-1-Fahrerlager rein. Durch meine Verbindungen zur Kartbahn in Kerpen und somit auch zu Michael, hatte ich das Glück einmal in die Ferrari Box rein zu dürfen. Da war ich 16 oder 17 Jahre alt, war völlig fasziniert als ich all die rot gekleideten Leute rumlaufen sah. Einfach nur toll», schildert der Heppenheimer, und fügt an: «Die Leidenschaft, die Michael in Deutschland entfacht hat, hat später den Weg für meine Generation geebnet.»

