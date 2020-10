Eifel-GP im Fernsehen: FP1-Debüt von Mick Schumacher

Mick Schumacher wird im ersten freien Training zum Eifel-GP erstmals an einer offiziellen Formel-1-Session im Rahmen eines GP-Wochenendes teilnehmen. Der Deutsche rückt für Alfa Romeo auf dem Nürburgring aus.

Mick Schumacher kann es kaum erwarten, am heutigen ersten Training zum Eifel-GP auf dem Nürburgring auszurücken. Der Formel-2-Leader schwärmte im RTL-Interview: «Natürlich ist die Vorfreude sehr gross, das erste richtige Training, bei welchem ich mit allen anderen Fahrern auf der Bahn bin, und dies auch noch in der Heimat, was es noch spezieller macht.»

Mit dem Sohn des Rekord-Weltmeisters Michael Schumacher freuen sich viele Formel-1-Fans, die gespannt sind, wie sich der 21-Jährige im Alfa Romeo von Antonio Giovinazzi anstellen wird. Dass es keine Spazierfahrt wird, liegt angesichts der nasskalten Wetterbedingungen auf der Hand. Dennoch bleibt das Rennfahrer-Talent cool. «Ich glaube, bisher war es fast jedes Mal so, dass es nass war, wenn ich ein Auto getestet habe», erklärte er gelassen.

Auch Ferrari-Star Charles Leclerc ist sich sicher, dass der junge Schumacher zurechtkommen wird. «Das wird sicherlich nicht das einfachste Debüt, aber für ihn ist das nichts Neues», erklärte der 22-jährige Monegasse auf Nachfrage. «Ich bin mir sicher, dass er einen guten Job machen wird», stellte der zweifache GP-Sieger klar.

Wer nicht verpassen will, wie Mick Schumacher bei seinen ersten FP1-Runden mit den schwierigen Bedingungen zurechtkommt, findet hier alle TV-Zeiten zum elften GP-Wochenende der Formel-1-Saison auf dem Nürburgring.

