Lewis Hamilton: «Die Welt braucht keine neue Strecke»

Formel-1-WM-Leader Lewis Hamilton findet klare Worte zum geplanten Rennstrecken-Projekt in Rio de Janeiro. Der Mercedes-Star betont: «Das Nachhaltigste wäre wohl, keine Bäume zu fällen.»

Seit 1990 ist die Formel 1 regelmässig auf dem «Autódromo José Carlos Pace» von Interlagos in São Paulo unterwegs, auf dem die Königsklasse 1973 den ersten Brasilien-GP ausgetragen hat. Doch in Zukunft wollen die Entscheidungsträger des Sports wieder nach Rio de Janeiro. Dort wollen sie allerdings nicht auf das alte Gelände von Jacarepaguá, auf dem die Formel 1 von 1981 bis 1989 zu Gast war, denn diese Anlage wurde im Rahmen des Olympia-Projekts von 2016 abgerissen.

Vielmehr soll eine neue Strecke gebaut werden, und zwar au dem Gelände der früheren Militärbasis Deodoro. Dazu müsste allerdings Tausende von Bäumen gefällt werden, was nicht nur die Umweltverbände kritisieren, sondern auch viele Formel-1-Fans. Auch Champion Lewis Hamilton ist kein Freund der Idee, eine neue Piste zu errichten, wie er an der FIA-Pressekonferenz verrät.

«Ich liebe Brasilien und habe dort eine meiner grössten Fangemeinden. Die Unterstützung, die ich über die Jahre dort erhalten habe, war immens», betont der sechsfache Weltmeister, und gesteht: «Ich hatte gehofft, dass diese Frage nicht kommt, denn ich persönlich denke, dass die Welt keine neue Strecke braucht. Ich denke, es gibt bereits genügend grossartige Pisten.»

«Ich liebe Interlagos und war auch schon in Rio, und das ist ein wunderschöner Ort», stellt Hamilton klar. «Ich kenne die Einzelheiten nicht und habe gehört, dass man möglicherweise ein nachhaltiges Rennen dort veranstalten könnte. Aber das Nachhaltigste wäre wohl, keine Bäume zu fällen. Vor allem in einer Zeit, in der wir eine Pandemie bekämpfen und in der es weltweit weiterhin eine globale Krise gibt. Ich halte das Abholzen für keinen cleveren Schritt. Wie gesagt, ich kenne keine Details zu den Gründen, aber es ist sicherlich nichts, was ich persönlich unterstütze.»

Russland-GP, Sotschi

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:34:07,868 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,729 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,729

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +30,558

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +47,065

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,186 min

7. Esteban Ocon (F), Renault, +1:08,006

8. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1:08,740

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:29,669

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1:32,995

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

18. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Crash

Carlos Sainz (E), McLaren, Crash

WM-Stand Fahrer nach 10 von 17 Rennen

1. Hamilton 205 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 128

4. Norris 65

5. Albon 64

6. Ricciardo 63

7. Leclerc 57

8. Stroll 57

9. Pérez 56

10. Gasly 45

11. Sainz 41

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 6

16. Räikkönen 2

17. Giovinazzi 2

18. Magnussen 1

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0

Marken

1. Mercedes 366

2. Red Bull Racing 192

3. McLaren 106

4. Racing Point 104

5. Renault 99

6. Ferrari 74

7. AlphaTauri 59

8. Alfa Romeo 4

9. Haas 1

10. Williams 0