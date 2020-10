Leckerbissen für die Fans: Eifel-GP live auf YouTube

​Erstmals in der Geschichte der Königsklasse wird ein komplettes GP-Wochenende als Livestream auf dem YouTube-Kanal der Formel 1 übertragen, in ausgesuchten Ländern, darunter in Deutschland.

Erstmals seit 2013 gastiert der Formel-1-Tross auf dem Nürburgring – von 9. bis 11. Oktober findet hier der Grosse Preis der Eifel statt. Die Namensrechte für die Bezeichnung «Grosser Preis von Deutschland» hält der Automobilclub von Deutschland (AvD), aber die Schirmherrschaft für den WM-Lauf vom kommenden Oktober liegt beim Allgemeinen Deutschen Automobilclub (ADAC), daher die ungewöhnliche Bezeichnung des Rennens.

Ungewöhnlich ist auch das Vorgehen der Formel-1-Leitung: Erstmals in der Historie der Königsklasse wird ein komplettes Grand-Prix-Wochenende als kostenloser Livestream im Internet gezeigt, auf dem YouTube-Kanal der Formel 1 und in ausgewählten Ländern. Die da sind: Deutschland, Schweiz, die Niederlande, Belgien, Norwegen, Schweden und Dänemark. Das Abkommen umschliesst auch von der Formel 1 produzierte, weitere Inhalte wie Rennvorschau, Höhepunkte und Analysen.

Adam Crothers, Leiter Digitale Medienrechte Formel 1, sagt dazu: «Wir wollen unser Digitalangebot breiter aufstellen, und YouTube ist eine ideale Plattform dazu. Es ist wichtig zu verstehen, dass viele Menschen Formel-1-Rennen anders konsumieren als früher. YouTube hilft uns zudem, unsere Fan-Basis zu vergrössern.»

Tomos Grace, Sportchef von YouTube: «70 Prozent der Zuschauer in der Formel 1 sind unter 35 Jahren. Fernsehstationen und Organisatoren erkennen mehr und mehr, dass YouTube eine andere Art von Fans anspricht, und sie reagieren entsprechend.»



Ob und in welchen Märkten die Formel 1 über den Eifel-GP hinaus mit YouTube zusammenarbeiten wird, ist noch unklar.



Die Formel 1 nutzt YouTube mehr und mehr für vertiefende Inhalte wie Blicke hinter die Kulissen der Königsklasse, Podcasts, Fahrerporträts und Vieles mehr. Adam Crothers hat festgestellt: Die Menschen weltweit haben in der Corona-Pandemie mehr Zeit zuhause verbracht, sie gingen öfter online, das macht sich in den Zahlen bei YouTube bemerkbar. Und auch Fahrer nutzen diese Plattform immer häufiger für Eigenproduktionen.





Russland-GP, Sotschi

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:34:07,868 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,729 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,729

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +30,558

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +47,065

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,186 min

7. Esteban Ocon (F), Renault, +1:08,006

8. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1:08,740

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:29,669

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1:32,995

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

18. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Crash

Carlos Sainz (E), McLaren, Crash





WM-Stand Fahrer nach 10 von 17 Rennen

1. Hamilton 205 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 128

4. Norris 65

5. Albon 64

6. Ricciardo 63

7. Leclerc 57

8. Stroll 57

9. Pérez 56

10. Gasly 45

11. Sainz 41

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 6

16. Räikkönen 2

17. Giovinazzi 2

18. Magnussen 1

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 366

2. Red Bull Racing 192

3. McLaren 106

4. Racing Point 104

5. Renault 99

6. Ferrari 74

7. AlphaTauri 59

8. Alfa Romeo 4

9. Haas 1

10. Williams 0