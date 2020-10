Max Verstappen zur Motoren-Frage: «Offen für alles»

Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen macht sich noch keine Gedanken über die Motoren-Zukunft seines Teams. Er verweist auf den Zeitpunkt des Honda-Rückzugs und betont: «Ich konzentriere mich auf meinen Job.»

Die Ankündigung von Honda, sich nach der nächsten Formel-1-Saison aus der Königsklasse zurückzuziehen, bedeutet für das Red Bull Racing Team und auch für die Schwesternmannschaft von AlphaTauri, dass ein neuer Motorenlieferant für die Zeit ab 2022 gefunden werden muss. Das bereitet GP-Star Max Verstappen aber keine Kopfzerbrechen, wie er an der FIA-Pressekonferenz am Nürburgring betont.

«Wir fahren ja noch eineinhalb Jahre mit Honda-Power, danach kommen die neuen Regeln, es gibt also so viele Unbekannte, dass es derzeit keinen Sinn macht, darüber nachzudenken. Ich konzentriere mich ganz auf meinen Job, und der lautet, das Auto so schnell wie möglich zu bewegen – bestenfalls mit einem Motor im Heck», erklärt der 23-Jährige, der seinen Humor noch nicht verloren hat.

«Ich hoffe nicht, dass ich mich wie Fred Flintstone selbst abstrampeln muss, ich denke, das wäre körperlich schon sehr anstrengend», gluckst der Niederländer, und fügt in ernsterem Ton an: «Die Entscheidung über die Motoren-Zukunft liegt nicht bei mir, ich bin offen für alles. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich nicht selbst strampeln muss, das ist wohl das Wichtigste.»

Verstappen wurde natürlich auch auf Kart-Rüpel Luca Corberi angesprochen, der am vergangenen Wochenende für Entrüstung sorgte, weil er an der Strecke komplett ausrastete und einen Gegner angriff. Erst warf er die Frontschürze seines Karts nach Paolo Ippolito, als dieser noch auf der Strecke unterwegs war, später griff er seinen Kontrahenten auch noch körperlich an. Hinterher entschuldigte sich Corberi und kündigte an, nie wieder an einem Motorsport-Wettbewerb teilzunehmen.

Verstappen sagt dazu: «Ich fuhr damals auch gegen ihn und habe die entsprechenden Aufnahmen natürlich gesehen. Es ist klar: Niemand will, dass so etwas passiert. Das war eine sehr gefährliche Angelegenheit. Auseinandersetzungen im Sport sind normal, aber man sollte sie auf verbaler Ebene halten.» Der GP-Star weiss, wovon er spricht: Er selbst hatte sich eine Schubserei mit Esteban Ocon nach dem Brasilien-GP 2018 geliefert, wofür er zwei Tage Strafarbeit für die FIA verrichten musste.

«Ich bin nicht der Richtige, wenn es um das Ausmass der Strafe geht», stellt Verstappen klar. «Jeder hat gesehen, dass es inakzeptabel war. Und er selbst hat gesagt, dass er mit dem Rennfahren aufhören will. Es liegt nicht in meinen Händen, deshalb will ich da auch nicht zu stark mit hineingezogen werden. Es war aber sehr gefährlich, was da passiert ist.»

