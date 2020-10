Lance Stroll: Seit Russland-GP krank – kein Corona

​Lance Stroll fühlte sich am 10. Oktober so unwohl, dass er nicht in seinen Racing Point-Renner steigen konnte und durch Nico Hülkenberg ersetzt wird. Der Kanadier ist seit Sotschi krank, aber bisher Corona-negativ.

Grosse Aufregung am Samstag, 10. Oktober, auf dem Nürburgring bei Racing Point: Der Wagen von Lance Stroll war verwaist, dem Kanadier ging es so schlecht, dass er das einzige freie Training nicht aufnehmen konnte. Teamchef Otmar Szafnauer rief Nico Hülkenberg an, der zum zweiten Mal nach Silverstone bei den Pink-Panthern einspringt. Damals war Sergio Pérez positiv auf Corona getestet worden.

Lange war nicht bekannt, woran Stroll eigentlich leidet. Natürlich kursierten da schnell Gerüchte, wonach der gegenwärtige WM-Achte vielleicht sogar an Corona erkrankt sei. Aber Otmar Szafnauer widerspricht energisch: «Das ist nicht wahr. Er fühlte sich einfach nicht wohl. Das geht schon seit dem Russland-Wochenende so. Natürlich ist Lance mehrfach auf den Virus SARS-CoV-2 getestet worden, jedes Mal fiel der Test negativ aus.»

In den Richtlinien des Autosport-Weltverbands FIA im Kampf gegen den Coronavirus ist festgehalten: Wer an Merkmalen leidet wie Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Müdigkeit, Kopfschmerzen, laufende Nase, kratzender Hals, Verlust von Geruchs- und/oder Geschmackssinn, Hautausschlägen, Verfärbungen von Fingern oder Zehen – der ist verpflichtet, sich sofort in Isolation zu begeben und die Richtlinien der lokalen Gesundheitsbehörden zu beachten.

Otmar Szafnauer: «Wir glauben eher, dass es sich um eine Erkältung handelt. Sein Magen spielt etwas verrückt. Er sass die ganze Zeit auf dem Klo. Er sagte zu uns: ‚Ich kann nicht lange genug aus der Toilette, um einen Rennwagen fahren zu können.’ Für mich klingt das eher nach einer Lebensmittelvergiftung.»





Qualifying, Nürburgring

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:25,269 min

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,256 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,293

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,766

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,778

6. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,954

7. Esteban Ocon (F), Renault, +0,973

8. Lando Norris (GB), McLaren, +1,189

9. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,435

10. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,440

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,469

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,507

13. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,579

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,667

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,856

16. Romain Grosjean (F), Haas, +2,283

17. George Russell (GB), Williams, +2,295

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,543

19. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,548

20. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +2,752





WM-Stand Fahrer nach 10 von 17 Rennen

1. Hamilton 205 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 128

4. Norris 65

5. Albon 64

6. Ricciardo 63

7. Leclerc 57

8. Stroll 57

9. Pérez 56

10. Gasly 45

11. Sainz 41

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 6

16. Räikkönen 2

17. Giovinazzi 2

18. Magnussen 1

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 366

2. Red Bull Racing 192

3. McLaren 106

4. Racing Point 104

5. Renault 99

6. Ferrari 74

7. AlphaTauri 59

8. Alfa Romeo 4

9. Haas 1

10. Williams 0