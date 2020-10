ServusTV: Klien analysiert F1-Comeback am Nürburgring

Bei «Sport und Talk aus dem Hangar-7» am Montag ab 21:10 Uhr auf ServusTV ist auch die Formel 1 nach dem Comeback auf dem Nürburgring ein großes Thema.

Nach sieben Jahren Pause ist die Formel 1 an den Nürburgring zurückgekehrt. Der frühere Formel-1-Pilot Christian Klien analysiert bei «Sport und Talk aus dem Hangar-7» am Montag ab 21:10 Uhr den Formel-1-Grand-Prix in der Eifel.

Betont gelassen fiel die Reaktion von Red Bull Racing auf den angekündigten Formel-1-Rückzug von Motorenlieferant Honda aus. Die Suche nach Ersatz sorgte auch beim Comeback der Königsklasse in Deutschland für Gesprächsstoff.

Ski-TALK: Saisonpremiere in Sölden

Auch der alpine Skiweltcup steht im Corona-Jahr 2020 vor besonderen Herausforderungen. Die Übersee-Rennen wurden abgesagt, der traditionelle Auftakt in Rettenbachferner steigt am kommenden Wochenende ohne Zuschauer.

Für die deutsche Mannschaft dürften die Aussichten nach dem Rücktritt von Aushängeschild Viktoria Rebensburg eher düster sein, auch die heimischen Athleten suchen nach dem enttäuschenden letzten Winter den richtigen Schwung. In der Führungsebene hat der ÖSV eine Verjüngung bereits eingeleitet: Mit welchen Plänen geht Generalsekretär Christian Scherer in seine erste Saison?

Moderation: Andreas Gröbl

Die Themen:

Formel 1: Nürburgring-Rückblick

Ski alpin: Saisonauftakt in Sölden

Die Gäste:

Christian Klien (49 Formel-1-Starts)

Christian Scherer (ÖSV-Generalsekretär)

Benjamin Raich (Slalom- und RTL-Olympiasieger 2006)

Viktoria Rebensburg (RTL-Olympiasiegerin 2010)