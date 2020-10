Max Verstappen (Red Bull Racing): Nicht zu verachten

​Red Bull Racing-Honda-Star Max Verstappen erzielt auf dem Nürburgring einen feinen zweiten Platz: «Diesen zweiten Rang haben wir uns hart verdient. Lewis Hamilton war einfach ein wenig zu schnell.»

Max Verstappen bleibt der Mann, der sich keine Gelegenheit entgehen lässt: Der Niederländer machte erneut aus seinem Rennen das Beste, und das war beim Eifel-GP auf dem Nürburgring der zweite Platz hinter Lewis Hamilton.

Red Bull Racing-Honda-Fahrer Verstappen: «Das war ein gutes Rennen. Als Bottas weg war, versuchte ich, Lewis zu folgen, so gut es ging. Das Tempo stimmte, aber letztlich war Lewis einfach ein wenig zu schnell. Ich probierte, dran zu bleiben und einen gewissen Druck aufrecht zu erhalten. Wir haben erneut das Maximum aus einem Rennen geholt, und ein Punkte für die beste Rennrunde ganz zum Schluss ist auch nicht zu verachten.»

Da Valtteri Bottas wegen eines Motordefekts aufgeben musste, ist Verstappen dem Finnen im WM-Zwischenklassement nähergekommen, es steht 161:147 für den Mercedes-Fahrer.

Verstappen weiter: «Die Reifentemperaturen waren so kritisch wie erwartet. Die Strecke ist für solche Walzen viel zu kalt gewesen. Und alles wurde natürlich viel schlimmer, als das Safety-Car so lange auf der Bahn blieb. Ich verstehe nicht ganz, wieso das notwendig war, wo doch der Wagen von Norris längst zur Seite geräumt war. Es ist einfach gefährlich, wenn wir mit so kalten Reifen fahren müssen.»

«Aber unterm Strich dürfen wir wirklich zufrieden sein, ein weiterer zweiter Platz sichergestellt, dazu den Extra-WM-Punkte für die beste Rennrunde – feine Sache.»



Es ist der fünfte zweite Platz von Verstappen in dieser Saison. «Wir müssen weiter die Lücke zu Mercedes schliessen, das Auto hat Fortschritte gemacht und wir lernen es immer besser kennen. So muss es weitergehen.»





Eifel-GP, Nürburgring

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35:55,073 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +4,470 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +14,465

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +16,059

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +21,764

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +22,787

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +29,791

8. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +31,559

9. Romain Grosjean (F), Haas, +38,019

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +39,112

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +39,688

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +40,518

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +47,732

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +52,986

15. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +53,544

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Motor

Alex Albon (T), Red Bull Racing, Motor

Esteban Ocon (F), Renault, Hydraulik

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, Motor

George Russell (GB), Williams, Unfall





WM-Stand nach 11 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 230 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 147

4. Ricciardo 78

5. Pérez 68

6. Norris 65

7. Albon 64

8. Leclerc 63

9. Stroll 57

10. Gasly 53

11. Sainz 51

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 391

2. Red Bull Racing 211

3. Racing Point 120

4. McLaren 116

5. Renault 114

6. Ferrari 80

7. AlphaTauri 67

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

10. Williams 0