Nico Hülkenberg (8.): «Bin sehr stolz auf mich»

Nico Hülkenberg schaffte es auf dem Nürburgring im Racing-Point-Renner von Lance Stroll als Achter ins Ziel, obwohl er den Eifel-GP vom letzten Startplatz in Angriff hatte nehmen müssen.

Auch die Maske konnte nicht verbergen, wie sehr sich Nico Hülkenberg über den achten Platz im Eifel-GP freute. Der Deutsche, der in letzter Minute als Ersatz für Lance Stroll an den Nürburgring bestellt wurde, bestritt das Qualifying ohne Vorbereitung und musste deshalb vom letzten Startplatz losfahren. Davon liess er sich aber nicht entmutigen und nach einer beherzten Fahrt durfte er sich über vier frische WM-Punkte freuen.

«Das war einfach nur verrückt, gestern schon, und heute auch», sagte der Emmericher im ORF-Interview. «Es war schwierig, überhaupt etwas zu erwarten. Ich habe mich angepasst, habe versucht, mich beim Start aus dem Gröbsten rauszuhalten und trotzdem konnte ich drei Positionen gewinnen», schilderte er.

Und der Le-Mans-Sieger von 2015 freute sich: «Etwa in der Mitte des ersten Stints kam der Lerneffekt, ich fand ein gutes Tempo und einen guten Rhythmus.» Das war entscheidend, denn so konnte er den ersten Stopp hinauszögern. «Das hat den Druck vom zweiten Stint genommen, was sehr wichtig war», erklärte er.

«Insgesamt war es einfach verrückt, und im Moment bin ich einfach nur sehr stolz auf mich, dass ich das so gemeistert habe. Denn es war auch physisch eine sehr, sehr harte Leistung», gestand der 33-Jährige. Bei RTL verriet er: «Etwa zur Rennmitte ist mir der Nacken eingebrochen, da wurde es dann echt anstrengend und zäh. Als dann auch noch das Safety-Car kam, dachte ich: ‚Oh Mensch, jetzt wird es richtig hart, jetzt krieg ich auch noch von hinten Feuer‘. Aber es hat irgendwie alles geklappt.»

Eifel-GP, Nürburgring

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35:55,073 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +4,470 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +14,465

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +16,059

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +21,764

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +22,787

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +29,791

8. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +31,559

9. Romain Grosjean (F), Haas, +38,019

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +39,112

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +39,688

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +40,518

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +47,732

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +52,986

15. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +53,544

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Motor

Alex Albon (T), Red Bull Racing, Motor

Esteban Ocon (F), Renault, Hydraulik

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, Motor

George Russell (GB), Williams, Unfall

WM-Stand nach 11 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 230 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 147

4. Ricciardo 78

5. Pérez 68

6. Norris 65

7. Albon 64

8. Leclerc 63

9. Stroll 57

10. Gasly 53

11. Sainz 51

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0

Marken

1. Mercedes 391

2. Red Bull Racing 211

3. Racing Point 120

4. McLaren 116

5. Renault 114

6. Ferrari 80

7. AlphaTauri 67

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

10. Williams 0