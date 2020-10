Romain Grosjean (9.): «Das war sehr schmerzhaft»

Haas-Pilot Romain Grosjean konnte auf dem Nürburgring seine ersten WM-Punkte in diesem Jahr einfahren. Die Fahrt gestaltete sich für den Genfer besonders schwierig, weil er eine ungewöhnliche Verletzung erlitt.

Es geschah bereits in der zweiten Rennrunde des Eifel-GP: Romain Grosjean, der hinter dem Alfa Romeo von Kimi Räikkönen unterwegs war, jammerte plötzlich am Boxenfunk: «Aua, das tut weh! Ich weiss nicht, etwas hat mich getroffen. Ich hoffe, es ist nichts gebrochen, im Grunde kann ich meinen linken Zeigefinger nicht mehr bewegen.»

Der Haas-Pilot schilderte nach dem Rennen, das er tapfer zu Ende fuhr, wofür er mit dem neunten Platz und seinen ersten WM-Zählern seit dem letztjährigen Deutschland-GP belohnt wurde: «Ich untersteuerte und Kimi bretterte vor mir durchs Kies. Ein Kieselstein traf mich direkt am Knöchel, das war ziemlich schmerzhaft.»

«Der Knöchel ist blau und zuerst dachte ich wirklich, der Finger sei gebrochen. Ich musste ein paar Runden mit ausgestrecktem Zeigefinger absolvieren und konnte ihn nicht mehr benutzen. Aber es scheint zum Glück nicht ganz so schlimm zu sein, wie ich zunächst befürchtet hatte», fügte Grosjean nach der Zieldurchfahrt an.

Sky Sports F1-Experte Nico Rosberg betonte: «Das ist, als wenn man dir bei 250 km/h Kies zuwirft, man kann sich also gut vorstellen, wie schmerzhaft das war.» Der Deutsche verwies auch auf die Gefahr und fügte an: «Zum Glück sind die Helm-Visiere heutzutage viel robuster gebaut als noch in der Vergangenheit.»

Eifel-GP, Nürburgring

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35:55,073 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +4,470 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +14,465

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +16,059

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +21,764

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +22,787

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +29,791

8. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +31,559

9. Romain Grosjean (F), Haas, +38,019

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +39,112

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +39,688

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +40,518

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +47,732

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +52,986

15. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +53,544

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Motor

Alex Albon (T), Red Bull Racing, Motor

Esteban Ocon (F), Renault, Hydraulik

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, Motor

George Russell (GB), Williams, Unfall

WM-Stand nach 11 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 230 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 147

4. Ricciardo 78

5. Pérez 68

6. Norris 65

7. Albon 64

8. Leclerc 63

9. Stroll 57

10. Gasly 53

11. Sainz 51

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0

Marken

1. Mercedes 391

2. Red Bull Racing 211

3. Racing Point 120

4. McLaren 116

5. Renault 114

6. Ferrari 80

7. AlphaTauri 67

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

10. Williams 0