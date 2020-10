Sebastian Vettel (Ferrari/11.): «Zu viel riskiert»

​Der vierfache Formel-1-Champion Sebastian Vettel geht beim Heimrennen auf dem Nürburgring leer aus – nur elfter Platz, nach einem Dreher. Der Heppenheimer: «Vielleicht habe ich zu viel riskiert.»

Der Leidensweg von Sebastian Vettel geht weiter: Aus den letzten fünf WM-Läufen konnte der 53fache GP-Sieger exakt einen Punkt holen, als Zehnter in Mugello. Beim Heimrennen auf dem Nürburgring ging Vettel zum sechsten Mal in dieser Saison leer aus, als Elfter; auf dem gleichen Platz also, den er auch im Qualifying erreicht hatte.

Ein Grund für die Nullrunde: Sebastian Vettels Dreher im Kampf mit dem Alfa Romeo-Piloten Antonio Giovinazzi. Der Heppenheimer wirkt ein wenig ratlos: «Ich holte zum Schluss der Geraden rapide auf Giovinazzi auf, aber dann habe ich die Kontrolle über mein Auto verloren – ich weiss nicht, wieso. Vielleicht habe ich zu viel riskiert.»

«Es war nicht einfach, wieder Boden gutzumachen. Als das Safety-Car auf die Bahn kam, eröffnete sich die Chance, unter die Top-Ten vorzustossen. Aber das habe ich nicht geschafft.» Am Ende fehlte auf obigen Giovinazzi etwas mehr als eine halbe Sekunde.

Als Rennfahrer ist Vettel Berufsoptimist. Da wäre zunächst mal ein guter Start zu nennen, der beinahe mit einer Strafe geendet hätte – denn der Ferrari von Sebastian zuckte in seiner Startbox viel zu früh. Seb: «Der Start war nicht übel, und der Beginn des Rennens auf mittelharten Reifen verlief ganz gut, aber dann strandete ich hinter dem langsameren Alfa.»



Haben sich die jüngsten Verbesserungen am Ferrari eigentlich bewährt? Vettel meint: «Schwierig zu sagen. Alles in allem haben sie nicht ganz so funktioniert, wie wir geglaubt hatten. Im Rennen jedenfalls hatten wir gewiss nicht jenen Speed, den wir fahren wollten.»

Eifel-GP, Nürburgring

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35:55,073 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +4,470 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +14,465

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +16,059

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +21,764

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +22,787

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +29,791

8. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +31,559

9. Romain Grosjean (F), Haas, +38,019

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +39,112

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +39,688

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +40,518

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +47,732

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +52,986

15. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +53,544

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Motor

Alex Albon (T), Red Bull Racing, Motor

Esteban Ocon (F), Renault, Hydraulik

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, Motor

George Russell (GB), Williams, Unfall



WM-Stand nach 11 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 230 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 147

4. Ricciardo 78

5. Pérez 68

6. Norris 65

7. Albon 64

8. Leclerc 63

9. Stroll 57

10. Gasly 53

11. Sainz 51

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 391

2. Red Bull Racing 211

3. Racing Point 120

4. McLaren 116

5. Renault 114

6. Ferrari 80

7. AlphaTauri 67

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

10. Williams 0