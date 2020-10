Ferrari 2021 von Leclerc und Sainz: Neue Hinterachse

​Ferrari liegt nur auf dem sechsten WM-Rang im Konstrukteurs-Pokal, 2021 soll alles besser werden. Gemäss Chassis-Chef Simone Resta wird es eine komplett neue Hinterachse geben.

Ferrari soll aus der Krise geführt werden. Teamchef Mattia Binotto hatte bereits erklärt, dass in Maranello an einem neuen Motor gearbeitet werde, nun bestätigt Simone Resta, Leiter der Abteilung Chassis: Die Hinterachse des kommenden Fahrzeugs für Charles Leclerc und Carlos Sainz wird ebenfalls neu.

Der 50jährige Imoleser Resta begann im Jahre 2001 in Maranello zu arbeiten, damals wurde der Mechanik-Ingenieur in der Design-Abteilung eingesetzt. Seine Formel-1-Lehre hatte er bei Minardi absolviert (heute AlphaTauri). Bei Ferrari arbeitete er sich im Laufe der Jahre bis zum Chefdesigner hoch, bevor er für gut ein Jahr als Technikchef von Alfa Romeo bei Sauber in Hinwil tätig war. Aber die Sehnsucht nach Italien wurde zu gross, Resta kehrte zu Ferrari zurück, als Fahrwerks-Chef ist er direkt Mattia Binotto unterstellt.

Die Aufgabe der Ferrari-Spezialisten ist nicht einfach. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie werden die 2020er Autos auch 2021 verwendet, die Entwicklung ist eingeschränkt. Bei unseren Kollegen von Autosprint sagt Simone Resta: «Die Arbeit an der Aerodynamik ist zwar freigestellt, beschränkt sind hingegen die Stunden im Windkanal. Beim Chassis wird es ein wenig kompliziert.»

Die Formel 1 hat hier ein so genanntes Token-System eingeführt: Ein GP-Renner ist in 77 Bereiche eingeteilt worden, 40 davon müssen für 2021 homologiert werden, bleiben also bis Ende 2021 gleich. Jedes Team darf in den restlichen Bereichen zwei Token oder Wertmarken verwenden, um Teile zu ändern. Seitenlang ist im Reglement festgehalten, welche Änderungen wie viele Token kosten.



Simone Resta weiter: «Wir dürfen zwei kritische Bereiche des Fahrzeugs verbessern. Was uns angeht, so werden wir uns auf die Hinterachse des Autos konzentrieren, aus dem einfachen Grund, weil wir glauben, dass hier am meisten Entwicklungspotenzial vorhanden ist.»





