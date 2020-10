Corona-Alarm in Portugal: GP jetzt als Geisterrennen?

​Das Schutzkonzept der Formel 1 gegen Corona hat sich bewährt. Aber Portugal musste nun den Katastrophenfall ausrufen. Kaum vorstellbar, dass der Grand Prix wie geplant vor 50.000 Fans stattfinden kann.

Bisher war das Land Portugal relativ gut durch die Coronakrise gekommen. Aber jetzt hat die portugiesische Regierung wegen auch dort stark steigender Infektionszahlen den landesweiten Katastrophenfall ausgerufen. Die Anordnung bleibt vorläufig für 15 Tage wirksam und ermöglicht bei Bedarf die Durchsetzung von Einschränkungen der Bewegungsfreiheit und andere einschneidende Maßnahmen. Regierungschef António Costa und sein Kabinett in Lissabon wollen hart durchgreifen. Am 14. Oktober wurden 2072 Neuinfektionen gemeldet. Ende Juli lag die Zahl noch bei 135 positiv getesteten Personen.

Diese Entscheidung ist aus motorsportlicher Perspektive deshalb vom Bedeutung, weil am kommenden Wochenende in Estoril das Finale zur Superbike-WM stattfindet, am 25. Oktober erstmals die Formel 1 an der Algarveküste gastiert und am 22. November dort das Finale zur MotoGP-WM stattfinden soll.

Bisher rechnet Autódromo do Algarve-Geschäftsführer Paulo Pinheiro für Formel l und MotoGP mit der Erlaubnis von 50.000 Zuschauern. Aber die Gesundheitsbehörden könnten diesen Plänen einen Riegel vorschieben.

Wie rasch die Corona-Situation aus dem Ruder laufen kann, zeigt sich jetzt beim Giro d'Italia, bei dem sich zwei Mannschaften bereits zurückgezogen haben.

Denn in Portugal sollen sich in der Öffentlichkeit nur noch maximal fünf Menschen versammeln dürfen, bei privaten Feiern soll die Höchstzahl der Teilnehmer auf 50 reduziert werden, außerhalb der eigenen Wohnung sollen Masken obligatorisch sein, und am Arbeitsplatz und in Schulen solle die Corona-Warn-App «Stay Away» (Abstand halten) Vorschrift werden. Das Parlament muss diesen Maßnahmen noch zustimmen.



Antonio Costa bezeichnete die Lage als ernst. Er macht sich vor allem Sorgen um den Tourismus, eine wichtige Einnahmequelle der Portugiesen, auch in den Wintermonaten. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen binnen 24 Stunden stieg gestern in dem Land mit 10,3 Millionen Einwohnern auf 2072, der höchste Wert seit Beginn der Pandemie. Die Gesamtzahl der Fälle kletterte den amtlichen Angaben zufolge auf 91.193. Die Zahl der an Covid-19 verstorbenen Menschen stieg um sieben auf 2117.



Besonders betroffen sind der Norden und der Großraum Lissabon. Sorge bereitet vor allem die Tatsache, dass die Zahl der in Krankenhäusern behandelten Covid-19-Patienten in etwas mehr als einem Monat von gut 300 auf nun fast 1000 angestiegen ist.





Formel-1-WM 2020

5. Juli: Grand Prix von Österreich (Red Bull Ring)

12. Juli: Grand Prix der Steiermark (Red Bull Ring)

19. Juli: Grand Prix von Ungarn (Hungaroring)

2. August: Britischer Grand Prix (Silverstone Circuit)

9. August: 70th Anniversary Grand Prix (Silverstone Circuit)

16. August: Grand Prix von Spanien (Circuit de Barcelona-Catalunya)

30. August: Grand Prix von Belgien (Circuit Spa-Francorchamps)

6. September: Grand Prix von Italien (Autodromo Nazionale di Monza)

13. September: Grand Prix der Toskana (Autodromo Internazionale del Mugello)

27. September: Grand Prix von Russland (Sochi Autodrom)

11. Oktober: Grosser Preis der Eifel (Nürburgring)

25. Oktober: Grand Prix von Portugal (Autódromo Internacional do Algarve)

1. November: Grand Prix der Emilia Romagna (Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari)

15. November: Grand Prix der Türkei (Intercity Istanbul Park)

29. November: Grand Prix von Bahrain (Bahrain International Circuit)

6. Dezember: Rolex Sakhir Grand Prix (Bahrain International Circuit)

13. Dezember: Grand Prix von Abu Dhabi (Yas Marina Circuit)





Eifel-GP, Nürburgring

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35:55,073 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +4,470 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +14,465

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +16,059

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +21,764

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +22,787

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +29,791

8. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +31,559

9. Romain Grosjean (F), Haas, +38,019

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +39,112

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +39,688

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +40,518

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +47,732

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +52,986

15. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +53,544

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Motor

Alex Albon (T), Red Bull Racing, Motor

Esteban Ocon (F), Renault, Hydraulik

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, Motor

George Russell (GB), Williams, Unfall





WM-Stand nach 11 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 230 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 147

4. Ricciardo 78

5. Pérez 68

6. Norris 65

7. Albon 64

8. Leclerc 63

9. Stroll 57

10. Gasly 53

11. Sainz 51

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 391

2. Red Bull Racing 211

3. Racing Point 120

4. McLaren 116

5. Renault 114

6. Ferrari 80

7. AlphaTauri 67

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

10. Williams 0