Cyril Abiteboul (Renault): «Wir brauchen Süchtige»

Daniel Ricciardo und Cyril Abiteboul in Melbourne 2020

​Renault-Teamchef Cyril Abiteboul nach dem ersten Podestplatz der Franzosen seit 2011: «Ein Erfolgserlebnis, wie es dieser Rennstall benötigt. Wir brauchen Mitarbeiter, die süchtig werden nach Erfolg.»

Renault endlich auf wieder auf dem Siegerpodest in der Formel 1, verdammt lang war’s her: Vor Daniel Ricciardos feiner Fahrt zu Rang 3 im Eifel-GP müssen die Statistiker bis zum WM-Lauf von Malaysia 2011 zurückblättern, um einen Renault-Werksfahrer auf dem Siegertreppchen zu entdecken; das war Nick Heidfeld in Sepang, ebenfalls als Dritter.

Platz 3 von Ricciardo auf dem Nürburgring ist ein weiterer Beweis dafür, dass es bei Renault aufwärtsgeht. Und für Teamchef Cyril Abiteboul war die Leistung in der Eifel genau jenes Ergebnis, das sein Rennstall gebraucht hat. Der Pariser sagt: «Wir brauchen Mitarbeiter, die süchtig werden nach Erfolg. Wir sind in den vergangenen Jahren massiv gewachsen. Sehr viele jüngere Fachleute sind an Bord gekommen, die noch nie die Emotionen erlebt haben, wenn ein Fahrer auf dem Podest landet. Das hat eine ganz wichtige Signalwirkung. Solch starke Emotionen führen dazu, dass die Leute dieses Gefühl wieder spüren möchten.»

«Dieser dritte Platz war ein wahnsinnig emotionaler Moment. Ich bedaure nur, dass wir in Zeiten von ‘social distancing’ nicht so feiner konnten, wie es Lateiner vielleicht machen würden.»

«Die Leute vergessen oft, wie viele Menschen hinter einem Fahrer stehen, wenn er auf die Bahn geht. Wir reden hier von rund 1000 Fachkräften. Und die brauchen positive Energie, um jeden Tag ihr Bestes zu geben. Ein Erfolgserlebnis wie in der Eifel ist exakt die richtige Motivationsspritze.»





Eifel-GP, Nürburgring

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35:55,073 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +4,470 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +14,465

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +16,059

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +21,764

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +22,787

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +29,791

8. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +31,559

9. Romain Grosjean (F), Haas, +38,019

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +39,112

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +39,688

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +40,518

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +47,732

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +52,986

15. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +53,544

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Motor

Alex Albon (T), Red Bull Racing, Motor

Esteban Ocon (F), Renault, Hydraulik

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, Motor

George Russell (GB), Williams, Unfall





WM-Stand nach 11 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 230 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 147

4. Ricciardo 78

5. Pérez 68

6. Norris 65

7. Albon 64

8. Leclerc 63

9. Stroll 57

10. Gasly 53

11. Sainz 51

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 391

2. Red Bull Racing 211

3. Racing Point 120

4. McLaren 116

5. Renault 114

6. Ferrari 80

7. AlphaTauri 67

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

10. Williams 0