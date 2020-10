Valtteri Bottas zu Hamilton: «Ich brauche ein Wunder»

​Der Rückstand von Valtteri Bottas in der Formel-1-WM 2020 auf Lewis Hamilton beträgt bereits 69 Punkte. Noch nie hat ein Pilot aus solch einer Lage noch den Titel geholt. Bottas weiss: «Ich brauche ein Wunder.»

Lewis Hamilton ist mit einem weiteren Sieg seinem siebten WM-Titel ein grosses Stück nähergekommen. Denn sein härtester Rivale Valtteri Bottas musste auf dem Nürburgring wegen Motorschadens aufgeben. Entsprechend zerknirscht zeigte sich der Finne am Abend nach dem Eifel-GP.

Der neunfache GP-Sieger liegt nun bereits 69 Punkte hinter WM-Leader Hamilton, es steht 230:161 für den Engländer. Bottas sagt: «Natürlich ist das sehr enttäuschend, aber gegen so etwas kannst du nichts machen. Zuvor hatte ich einmal die Räder stehen lassen, aber ich bin davon überzeugt, dass ich dieses Rennen dennoch hätte gewinnen können. Wir haben die Strategie früh auf einen Zweistopper umgestellt, und wie sich in der Folge zeigt, war dies die beste Strategie.»

«Jetzt brauche im Kampf gegen Hamilton definitiv ein Wunder, der Abstand ist schon sehr gross. Aber das bedeutet nicht, dass ich aufgebe. Ich muss weiter auf höchstem Niveau fahren und darf nichts unversucht lassen. Im Moment jedoch spüre ich vor allem nur eines – Enttäuschung.»



Der 31-Jährige will in den ausstehenden sieben WM-Läufen probieren, nicht ständig an seinen gewaltigen Rückstand zu denken. «Es ist nun am gescheitesten, auf jedes Rechnen zu verzichten. Ich will einfach aus jedem Rennen das Beste machen.»



Der Finne konnte in der Saison 2020 zwei von elf Rennen gewinnen (Österreich und Russland), Lewis Hamilton hingegen triumphierte gleich sechs Mal (Steiermark, Ungarn, Grossbritannien, Spanien, Belgien, Toskana und Eifel).





Eifel-GP, Nürburgring

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35:55,073 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +4,470 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +14,465

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +16,059

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +21,764

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +22,787

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +29,791

8. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +31,559

9. Romain Grosjean (F), Haas, +38,019

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +39,112

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +39,688

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +40,518

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +47,732

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +52,986

15. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +53,544

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Motor

Alex Albon (T), Red Bull Racing, Motor

Esteban Ocon (F), Renault, Hydraulik

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, Motor

George Russell (GB), Williams, Unfall





WM-Stand nach 11 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 230 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 147

4. Ricciardo 78

5. Pérez 68

6. Norris 65

7. Albon 64

8. Leclerc 63

9. Stroll 57

10. Gasly 53

11. Sainz 51

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 391

2. Red Bull Racing 211

3. Racing Point 120

4. McLaren 116

5. Renault 114

6. Ferrari 80

7. AlphaTauri 67

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

10. Williams 0