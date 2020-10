Ross Brawn: Nico Hülkenberg fast im Mercedes

​Formel-1-Sportchef Ross Brawn äussert sich sehr lobend über Nico Hülkenberg, der auf dem Nürburgring Achter geworden ist. Und der Engländer sagt: «Fast wäre Nico Hülkenberg bei Mercedes gelandet.»

In Grossbritannien haben sie ihn bereits umbenannt: Dort heisst Nico Hülkenberg inzwischen «Hulkenback» – weil der 33jährige Emmericher für Racing Point 2020 schon sein zweites Formel-1-Comeback gegeben hat. An den beiden GP-Wochenenden von Silverstone sprang der Deutsche für Sergio Pérez ein, der an Corona erkrankt war. Beim britischen Grand Prix streikte kurz vor dem Start sein Auto, beim WM-Lauf zum Jubiläum von 70 Jahren Formel 1 wurde er Siebter.

Am Nürburgring nun pendelte Lance Stroll wegen einer Magen/Darm-Infektion zwischen Bett und Toilette, erneut rief Racing Point-Teamchef Otmar Szafnauer Hülkenberg zu Hilfe, und Nico bedankte sich beim Heimrennen mit Platz 8 – von letzten Startplatz kommend!

Damit hat Hülkenberg bei zwei Grands Prix zehn Punkte eingefahren. Ein kleiner Vergleich: In der gleichen Zeitspanne trat Ferrari-Star Sebastian Vettel zu sieben WM-Läufen an und konnte nur sieben Zähler sammeln.

Formel-1-Sportchef Ross Brawn lobt in seiner Analyse des GP-Wochenendes in der Eifel: «Nico bestätigt meine Bewunderung für ihn ein ums andere Mal. Als ich damals bei Mercedes war, wäre er fast bei uns gelandet, und ich bin noch immer überzeugt davon, dass er einen tollen Job gemacht hätte.»



«Wenn einer mit null Erfahrung aus dem freien Training ins Auto springt, die Qualifikation fährt und dann im Rennen Achter wird, dann erfordert das in diesem heiss umkämpften Mittelfeld den grössten Respekt. Nico Hülkenberg verdient einen Stammplatz in der Formel 1.»







Eifel-GP, Nürburgring

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35:55,073 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +4,470 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +14,465

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +16,059

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +21,764

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +22,787

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +29,791

8. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +31,559

9. Romain Grosjean (F), Haas, +38,019

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +39,112

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +39,688

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +40,518

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +47,732

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +52,986

15. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +53,544

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Motor

Alex Albon (T), Red Bull Racing, Motor

Esteban Ocon (F), Renault, Hydraulik

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, Motor

George Russell (GB), Williams, Unfall





WM-Stand nach 11 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 230 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 147

4. Ricciardo 78

5. Pérez 68

6. Norris 65

7. Albon 64

8. Leclerc 63

9. Stroll 57

10. Gasly 53

11. Sainz 51

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 391

2. Red Bull Racing 211

3. Racing Point 120

4. McLaren 116

5. Renault 114

6. Ferrari 80

7. AlphaTauri 67

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

10. Williams 0