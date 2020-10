Toto Wolff: Entwicklung des Mercedes ist eingestellt

​Mercedes-Benz hat neun von elf bisherigen Saisonrennen gewonnen und wird den siebten Konstrukteurs-Pokal in Serie holen. Teamchef Toto Wolff sagt: Die Entwicklung des 2020er Autos ist eingestellt.

Alles läuft für Mercedes-Benz: Nach einem weiteren Sieg von Lewis Hamilton strebt der Brite seinem siebten Titel entgegen, und Mercedes mit wird an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den siebten Konstrukteurs-Pokal in Folge erkämpfen.

Angesichts des gewaltigen Vorsprungs von Mercedes auf die Konkurrenz (Vorsprung auf Red Bull Racing: 170 Punkte) bestätigt Teamchef Toto Wolff: «Wir bringen schon seit geraumer Zeit keine Verbesserungen mehr ans Auto. Wir haben uns das gründlich überlegt, denn du kannst es dir nicht in jeder Saison leisten, die Entwicklung des aktuellen Rennwagens vorzeitig zu beenden. Aber wir haben uns dazu entschlossen, das Augenmerk bereits ganz auf 2021 und 2022 zu legen.»

«Das führt vielleicht zu einer Veränderung im Kräfteverhältnis. Wir haben es ein paar Mal erlebt, dass wir einen sehr guten Saisonstart hatten und auch einen starken Mittelteil, dass aber zum Schluss des Jahres die Gegner aufgeholt haben. Das liegt daran, dass die eben volle Kanne weiterentwickeln.»

Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin: «Red Bull Racing hat uns in Sachen Entwicklung überholt. Aber das ist eine Tendenz, die wir in den vergangenen Jahren wiederholt beobachten konnten. Sie beginnen nicht ganz so stark wie wir und holen dann auf. Ich gehe also davon aus, dass sie uns das Leben an den ausstehenden sechs GP-Wochenenden sehr schwer machen werden.»





Eifel-GP, Nürburgring

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35:55,073 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +4,470 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +14,465

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +16,059

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +21,764

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +22,787

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +29,791

8. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +31,559

9. Romain Grosjean (F), Haas, +38,019

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +39,112

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +39,688

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +40,518

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +47,732

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +52,986

15. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +53,544

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Motor

Alex Albon (T), Red Bull Racing, Motor

Esteban Ocon (F), Renault, Hydraulik

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, Motor

George Russell (GB), Williams, Unfall





WM-Stand nach 11 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 230 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 147

4. Ricciardo 78

5. Pérez 68

6. Norris 65

7. Albon 64

8. Leclerc 63

9. Stroll 57

10. Gasly 53

11. Sainz 51

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 391

2. Red Bull Racing 211

3. Racing Point 120

4. McLaren 116

5. Renault 114

6. Ferrari 80

7. AlphaTauri 67

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

10. Williams 0