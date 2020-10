Toto Wolff: «Lewis Hamilton muss Abstand halten»

Der Mercedes-Vertrag von Lewis Hamilton läuft im Dezember aus, und noch hat der sechsfache Weltmeister keine neue Vereinbarung unterschrieben. Aus gutem Grund, wie Motorsportdirektor Toto Wolff betont.

Obwohl Lewis Hamilton und Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff immer wieder beteuern, dass man auch in Zukunft gemeinsam in der Formel 1 antreten will, lässt die Vertragsverlängerung des sechsfachen Champions weiter auf sich warten. Die aktuelle Vereinbarung läuft im Dezember aus, dennoch sieht keiner der Beteiligten einen Grund zur Eile.

Im Rahmen des Eifel-GP auf dem Nürburgring erklärte Toto Wolff, dass man sich vorerst auf den gewinn des siebten WM-Titels des Briten konzentrieren wolle. Aber das ist nicht der einzige Grund, weshalb die Vertragsverhandlungen noch nicht abgeschlossen wurden. Im Gespräch mit dem Kollegen von Formula1.com betonte Wolff: «In dieser Hinsicht hat sich noch nicht viel getan, denn wir haben uns zwischen den Rennen nicht gesehen.»

«Lewis muss Abstand halten, denn eine Covid-19-Infektion von ihm würde ein echtes Problem im Titelkampf werden», mahnte der 48-jährige Kopf des Mercedes-Werksteams. «Deshalb versuchen wir nun einfach ein paar gute Rennen hinzubekommen und danach werden wir uns zusammensetzen.»

Dass der 91-fache GP-Sieger nicht weitermachen will, bereitet Wolff keine Kopfzerbrechen. «Er will das Cockpit und wir wollen ihn an Bord behalten, deshalb wird alles gut laufen», beteuerte der Österreicher, dessen eigener Vertrag mit dem Mercedes-Rennstall auch am Jahresende auslaufen wird.

Eifel-GP, Nürburgring

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35:55,073 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +4,470 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +14,465

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +16,059

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +21,764

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +22,787

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +29,791

8. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +31,559

9. Romain Grosjean (F), Haas, +38,019

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +39,112

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +39,688

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +40,518

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +47,732

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +52,986

15. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +53,544

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Motor

Alex Albon (T), Red Bull Racing, Motor

Esteban Ocon (F), Renault, Hydraulik

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, Motor

George Russell (GB), Williams, Unfall

WM-Stand nach 11 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 230 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 147

4. Ricciardo 78

5. Pérez 68

6. Norris 65

7. Albon 64

8. Leclerc 63

9. Stroll 57

10. Gasly 53

11. Sainz 51

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0

Marken

1. Mercedes 391

2. Red Bull Racing 211

3. Racing Point 120

4. McLaren 116

5. Renault 114

6. Ferrari 80

7. AlphaTauri 67

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

10. Williams 0