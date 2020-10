Formel-1-CEO Chase Carey: Warnung vor Stillstand

Die Formel-1-Geschichte sollte nicht ein Bremsklotz in der Entwicklung des Sports sein, warnt Formel-1-CEO Chase Carey. Gleichzeitig betont er, wie wichtig die Geschichte der Königsklasse ist.

Seit Jahren diskutieren die Verantwortlichen in der Formel 1 über die Zukunft des Sports, und dabei werden auch immer wieder Ideen wie die Einführung von Qualifying-Rennen mit umgekehrter Startreihenfolge angesprochen. Bei den eingefleischten GP-Fans kommen solche Vorschläge normalerweise nicht gut an, und auch innerhalb des Fahrerlagers werden immer wieder kritische Stimmen laut.

So scheiterte etwa das Vorhaben, in diesem Jahr bei ausgewählten Rennwochenenden ein anderes Qualifying-Format auszuprobieren, an der fehlenden einstimmigen Zustimmung, die dafür nötig gewesen wäre. Tatsächlich werden immer mehr kritische Stimmen laut, auch bei den Fahrern kam die Idee nicht gut an. Zu gross ist die Angst, die DNA des Sports mit künstlichen Spannungselementen zu zerstören.

Dafür zeigt der scheidende Formel-1-CEO Chase Carey in der neuesten Ausgabe des Formel-1-Podcasts «Beyond the Grid» auch ein gewisses Verständnis. Er räumt ein: «Man muss natürlich aufpassen, dass man es nicht übertreibt.» Gleichzeitig warnt er davor, die eigene Historie als Bremsklotz in der Entwicklung des Sports zu nutzen.

«Natürlich ist die eigene Geschichte wichtig, denn sie macht den Sport so speziell, gleichzeitig darf sie nicht als Zwangsjacke begriffen werden, die jegliche Veränderungen verhindert, die vielleicht wirklich ein Gewinn für die Fans sein könnten», betont der Amerikaner, der das Formel-1-Zepter nach diesem Jahr an den früheren Ferrari-Teamchef Stefano Domenicali übergeben wird.

Carey verweist dabei auf bekannte Beispiele aus anderen Sportarten, wie etwa die Einführung der 3-Punkte-Linie im Basketball, die nach ihrer Einführung im Jahr 1979 für Kontroversen bei den Hardcore-Fans geführt hatte und heute nicht mehr in Frage gestellt wird. «Die meisten dieser Änderungen, wenn auch nicht alle, werden rückblickend positiv bewertet», erklärt der 66-Jährige.

Carey weiss, dass solche Veränderungen als Gruppenentscheidung getroffen werden müssen. «Wir werden das nicht diktieren», stellt er klar, und fügt an: «Man muss die Vor- und Nachteile abwägen und die entsprechenden Analysen durchführen, danach muss eine offene Diskussion mit allen geführt werden.» Es gehe um die Frage, ob eine Veränderung den Sport respektiere und besseres Racing für die Fans ermögliche. «Letztlich geht es genau darum.»

