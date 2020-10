Portugal-GP im Fernsehen: Flexibilität ist gefragt

​Die Formel 1 gastierte letztmals 2009 auf dem Autódromo Internacional do Algarve – mit komplett anderen Rennwagen. Jetzt ist Flexibilität gefragt, betont McLaren-Teamchef Andreas Seidl.

Diese Daten sind nichts mehr wert: Als die Königsklasse vor dem GP-Wochenende 2020 letztmal auf dem Autódromo Internacional do Algarve bei Portimão antrat, hatten wir Mitte Januar 2009 und von hinten bis vorne andere Rennfahrzeuge. Simulation hin oder her: Ein Teil des Ausflugs zum zwölften WM-Lauf der Corona-verkürzten Saison 2020 wird zum Blindflug.

McLaren-Teamchef Andreas Seidl weiss: Jetzt ist Flexibilität gefragt. Der 44jährige Passauer sagt: «Es ist fabelhaft, dass wir erneut auf einer für diese Rennwagengeneration neuen Strecke antreten können. Auch McLaren hat hier 2008/2009 getestet, aber noch nie wurde diese Strecke für ein Formel-1-Rennwochenende verwendet.»

«Wie bei Mugello haben wir nur beschränkt Daten, daher haben wir in der Simulation versucht, ein besseres Bild zu erhalten. Dieses Werkzeug wird auf den Prüfstand gestellt, denn nun wir sich zeigen, wir gut Fahrer und Techniker die Piste verstanden haben und wie sich sie am besten auf Qualifying und Rennen vorbereiten.»



Zur Erinnerung: In der Nacht zu Sonntag endet die Sommerzeit. Die Uhren werden daher um 3.00 Uhr auf 2.00 Uhr zurückgestellt. Da auch die Portugiesen umstellen, wir aber eine Stunde Zeitunterschied zur iberischen Halbinsel haben, erfolgt der Rennstart lokal um 13.10 Uhr, unserer Zeit also 14.10 Uhr.





Portugal-GP im Fernsehen

Freitag, 23. Oktober 2020

10.00: Sky Sport 1 – Eifel-GP Wiederholung

11.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 1. Freies Training

12.00–13.30: 1. Freies Training

12.50: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung

14.00: Sky Sport 1 – Pressekonferenz Teamchefs

15.55: n-tv – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

15.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

15.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

16.00–17.30: 2. Freies Training

18.20: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung



Samstag, 24. Oktober

9.00: Sky Sport 2 – 1. Freies Training Wiederholung

10.30: Sky Sport 2 – 2. Freies Training Wiederholung

11.55: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung 3. Freies Training

12.00–13.00: 3. Freies Training

13.45: Sky Sport 2 – 3. Freies Training Wiederholung

14.00: RTL – Freies Training Highlights

14.45: ORF 1 – F1-News

14.45: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.45: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55: SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00–16.00: Qualifying

16.30: Sky Sport 2 – Pressekonferenz

17.00: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

18.45: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 25. Oktober

8.15: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

11.30: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

13.00: RTL – Countdown zum Rennen

13.00: ORF 1 – F1-News

13.00: Sky Sport 2 – Vorberichte zum Rennen

13.35: ORF 1 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

13.50: SRF2 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

14.00: RTL – Beginn Berichterstattung zum Rennen

14.05: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung zum Rennen

14.10: Rennstart

15.45: RTL – Siegerehrung und Highlights

16.00: Sky Sport 2 – Analysen und Interviews

16.00: ORF 1 – Analyse

16.30: Sky Sport 2 – Pressekonferenz

17.00: Sky Sport 2– Portugal-GP Wiederholung





Eifel-GP, Nürburgring

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35:55,073 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +4,470 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +14,465

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +16,059

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +21,764

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +22,787

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +29,791

8. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +31,559

9. Romain Grosjean (F), Haas, +38,019

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +39,112

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +39,688

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +40,518

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +47,732

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +52,986

15. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +53,544

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Motor

Alex Albon (T), Red Bull Racing, Motor

Esteban Ocon (F), Renault, Hydraulik

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, Motor

George Russell (GB), Williams, Unfall





WM-Stand nach 11 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 230 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 147

4. Ricciardo 78

5. Pérez 68

6. Norris 65

7. Albon 64

8. Leclerc 63

9. Stroll 57

10. Gasly 53

11. Sainz 51

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 391

2. Red Bull Racing 211

3. Racing Point 120

4. McLaren 116

5. Renault 114

6. Ferrari 80

7. AlphaTauri 67

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

10. Williams 0