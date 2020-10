Pierre Gasly (AlphaTauri): Attacke gegen Ferrari

​Monza-GP-Sieger Pierre Gasly liegt nur 15 Punkte hinter WM-Rang 5, sein Team AlphaTauri 13 Zähler hinter dem grossen Ferrari. Der Franzose ist fest davon überzeugt, dass da noch mehr geht.

Pierre Gasly reist mit geradem Rücken nach Portugal: Er hat auf dem Nürburgring einen feinen sechsten Platz herausgefahren und dabei beide Ferrari-Fahrer hinter sich gelassen, Charles Leclerc als Siebten, Sebastian Vettel als Elften. In der WM-Zwischenwertung liegt Gasly, der Sieger des Italien-GP, nun auf Rang 10, aber nur 15 Punkte trennen ihn vom fünften Platz. AlphaTauri hatte in der Eifel das schnellere Auto als Ferrari, dies schenkt dem Franzosen die Zuversicht, dass WM-Rang 6 im Kampf der einen Scuderia gegen die andere möglich ist. Derzeit liegt AlphaTauri noch 13 Punkte hinter Ferrari.

Pierre Gasly: «Wir dürfen mit dem sechsten Platz auf dem Nürburgring wirklich zufrieden sein, denn vom Pistenlayout her gingen wir davon aus, dass wir auf dem Ring nicht ganz so konkurrenzfähig sein würden. Derzeit läuft alles prima. Wir verstehen den Wagen immer besser, und das zeigt sich beim Speed. Diesen Schwung wollen wir aufrecht erhalten.»

«Ich kenne Portimão nur aus dem Simulator, aber ich war zuvor mit dem GP-Renner auch noch nie in Mugello und auf dem Nürburgring unterwegs, dennoch lief es erfreulich. Ich bin guter Dinge. Wir müssen in der Quali zulegen, aber im Rennen können wir uns im Mittelfeld behaupten. Ich bin froh, dass es wieder wärmer sein wird als zuletzt in der Eifel.»

Der Rennstall aus Faenza hat die WM 2019 auf Rang 6 abgeschlossen, das beste Team-Ergebnis zusammen mit 2008. 2007 sowie 2014 bis 2017 landete die damals Toro Rosso genannte Truppe jeweils auf dem siebten Schlussrang.





Eifel-GP, Nürburgring

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35:55,073 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +4,470 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +14,465

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +16,059

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +21,764

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +22,787

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +29,791

8. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +31,559

9. Romain Grosjean (F), Haas, +38,019

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +39,112

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +39,688

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +40,518

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +47,732

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +52,986

15. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +53,544

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Motor

Alex Albon (T), Red Bull Racing, Motor

Esteban Ocon (F), Renault, Hydraulik

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, Motor

George Russell (GB), Williams, Unfall





WM-Stand nach 11 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 230 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 147

4. Ricciardo 78

5. Pérez 68

6. Norris 65

7. Albon 64

8. Leclerc 63

9. Stroll 57

10. Gasly 53

11. Sainz 51

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 391

2. Red Bull Racing 211

3. Racing Point 120

4. McLaren 116

5. Renault 114

6. Ferrari 80

7. AlphaTauri 67

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

10. Williams 0