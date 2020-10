Sebastian Vettel über Portugal: Tolle Herausforderung

​Auch für Formel-1-Champion Sebastian Vettel ist das Autódromo Internacional do Algarve Neuland: «Ich finde neue Austragungsorte spannend, und diese Strecke scheint eine tolle Herausforderung zu sein.»

Die Formel 1 auf einer Reise ins Unbekannte: Wie im vergangenen September in Mugello findet auch auf dem Autódromo Internacional do Algarve ausserhalb von Portimão erstmals ein WM-Lauf der Königsklasse statt.

Portugal hat als Corona-Notlösung den ersten Formel-1-GP seit 1996 zugesprochen erhalten, in einer Europa-lastigen Saison, weil aufgrund der Pandemie 2020 weder in Asien noch in Amerika gefahren werden kann.

Das Autódromo Internacional do Algarve wurde 2008 eröffnet und fällt die starke Höhenunterschiede auf. Im Laufe der Jahre ist die Bahn recht wellig geworden, auch dies erinnert an Mugello.

Als der vorderhand letzte Portugal-GP ausgetragen wurde, war Sebastian Vettel neun Jahre alt. Der vierfache Formel-1-Weltmeister sagt: «Ich war noch nie in Portimão, aber generell finde ich neue GP-Austragungsorte spannend.»

«Wenn ich mir das Pistenlayout ansehe, so finde ich es markant, wie es hoch- und runtergeht, und einige Kurven müssen blind angefahren werden, die Strecke scheint mir eine tolle Herausforderung zu sein. Es wird ganz wichtig, aus dem freien Training so viel Erfahrung wie möglich zu schöpfen.»



Vettels Stallgefährte Charles Leclerc war schon mal als Rennfahrer in der Algarve: «Das war 2015, und ich war damals noch in der Formel 3.» Ein Blick in die Rangliste zeigt: Drei Rennen, zwei sechste Plätze und ein siebter Platz. Leclerc weiter: «Die Piste macht grossen Spass mit den Höhenunterschieden – ein moderner, interessanter Kurs.»





Eifel-GP, Nürburgring

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35:55,073 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +4,470 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +14,465

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +16,059

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +21,764

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +22,787

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +29,791

8. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +31,559

9. Romain Grosjean (F), Haas, +38,019

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +39,112

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +39,688

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +40,518

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +47,732

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +52,986

15. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +53,544

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Motor

Alex Albon (T), Red Bull Racing, Motor

Esteban Ocon (F), Renault, Hydraulik

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, Motor

George Russell (GB), Williams, Unfall





WM-Stand nach 11 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 230 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 147

4. Ricciardo 78

5. Pérez 68

6. Norris 65

7. Albon 64

8. Leclerc 63

9. Stroll 57

10. Gasly 53

11. Sainz 51

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 391

2. Red Bull Racing 211

3. Racing Point 120

4. McLaren 116

5. Renault 114

6. Ferrari 80

7. AlphaTauri 67

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

10. Williams 0