Ferrari-Junior: Alexander Wurz-Sohn Charlie im Finale

​Ferrari führt im Rahmen der Fahrer-Akademie das Finale durch für Nachwuchstalente: In die Endrunde hat es auch Charlie Wurz geschafft, Sohn von Ex-GP-Pilot und Le-Mans-Sieger Alexander Wurz.

Derzeit prüft Ferrari in Maranello, wer 2021 neu in die so genannte Fahrer-Akademie aufgenommen werden soll, also ins Nachwuchsförderprogramm der Italiener. Die derzeitigen Mitglieder sind Mick Schumacher, Callum Ilott, Marcus Armstrong, Robert Shwartzman und Giuliano Alesi (alle Formel 2), Enzo Fittipaldi (Formel 3), Gianluca Petecof und Arthur Leclerc (Formula Regional) und Dino Beganovic (Formel 4).

Das «Ferrari Driver Academy Scounting World Finale» findet seit 21. Oktober in Maranello statt. Ferrari-Sportchef Laurent Mekies: «Wir schauen uns die jungen Burschen eine gute Woche lang an.»

Ins Finale haben es sechs Fahrer aus der ganzen Welt geschafft, darunter auch Charlie Wurz, Sohn des früheren Formel-1-Piloten und zweifachen Le-Mans-Siegers Alexander Wurz. Nur einer wird einen Platz in der Akademie erhalten, ab Januar 2021.

Ferrari hat auf der Suche nach dem Formel-1-Fahrer der Zukunft mit verschiedenen Partnern gearbeitet, mit dem italienischen Autosportverband, mit Tony Kart, mit Motosport Australia sowie mit der Escuderia Telmex.

Im Finale stehen: Alexander Wurz aus Monaco, Nikita Bedrin aus Russland, Viktor Gustavsson aus Schweden, Santiago Ramos Reynoso aus Mexiko sowie die beiden Australier Marcos Flack und James Wharton.



Zunächst wird es um die Fitness der jungen Piloten gehen, dazu um mentale Fähigkeiten. Die Jungen werden im Rennsimulator sitzen. Anfang kommender Woche werden sie mit einem Formel-4-Renner auf die Fiorano-Testbahn gehen. Wann der Gewinner verkündet wird, sagt Ferrari nicht.





Eifel-GP, Nürburgring

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35:55,073 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +4,470 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +14,465

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +16,059

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +21,764

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +22,787

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +29,791

8. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +31,559

9. Romain Grosjean (F), Haas, +38,019

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +39,112

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +39,688

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +40,518

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +47,732

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +52,986

15. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +53,544

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Motor

Alex Albon (T), Red Bull Racing, Motor

Esteban Ocon (F), Renault, Hydraulik

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, Motor

George Russell (GB), Williams, Unfall





WM-Stand nach 11 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 230 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 147

4. Ricciardo 78

5. Pérez 68

6. Norris 65

7. Albon 64

8. Leclerc 63

9. Stroll 57

10. Gasly 53

11. Sainz 51

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 391

2. Red Bull Racing 211

3. Racing Point 120

4. McLaren 116

5. Renault 114

6. Ferrari 80

7. AlphaTauri 67

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

10. Williams 0