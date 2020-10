Sebastian Vettel über Leclerc: «Eine andere Klasse»

Ferrari-Star Sebastian Vettel musste sich im Abschlusstraining von Portimão mit dem 15. Platz begnügen, während sein Teamkollege Charles Leclerc die viertschnellste Runde schaffte. Hinterher sprach der Deutsche Klartext.

Sebastian Vettel war der Frust nach dem Q2-Aus auf dem Autódromo Internacional do Algarve anzusehen. Der vierfache Weltmeister hatte zum neunten Mal in Folge im teaminternen Vergleich zu seinem Stallgefährten Charles Leclerc den Kürzeren gezogen. Während der Monegasse den Sprung ins Q3 schaffte und dort die viertschnellste Runde fuhr, musste sich der Deutsche mit dem 15. und somit letzten Q2-Platz begnügen.

Eine halbe Sekunde trennte ihn von der Q2-Zeit (1:17,367 min) seines Teamkollegen, der mit 1:17,367 min den achten Platz im zweiten Zwischenklassement des Abschlusstrainings belegte. Das wirft auch bei Vettel Fragezeichen auf, der bei den Kollegen von Sky kein Blatt vor den Mund nahm, als es um seine Leistung im Vergleich zu seinem Teamkollegen ging.

Er sehe derzeit kein Land, klagte der 53-fache GP-Sieger. «Das ist ja nicht nur schlagen, das ist ja wie eine andere Klasse. Ich probiere alles, was ich kann. Die Runden, die ich zusammenbekomme und mit denen ich zufrieden bin, sind trotzdem noch zu langsam», fügte er offen an. Mehr als alles herauszuholen, was in ihm stecke, könne er derzeit auch nicht tun, betonte der 33-Jährige.

Auch mit Blick aufs Rennen formulierte der aktuelle WM-Dreizehnte keine vielversprechende Prognose. Vettel sprach von einem «Murks» und verwies auf die Tatsache, dass er den ganzen Portugal-GP hindurch im Verkehr feststecken werde.

Qualifying, Portimão

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,652 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,102 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,252

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,438

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,571

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,785

7. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,868

8. Lando Norris (GB), McLaren, +0,873

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,151

10. Daniel Ricciardo (AUS), Renault keine Zeit

11. Esteban Ocon (F), Renault, +0,962

12. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,974

13. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,076

14. George Russell (GB), Williams, +1,136

15. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,267

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,549

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,671

18. Romain Grosjean (F), Haas, +1,712

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,856

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,125