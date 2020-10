Valtteri Bottas (Mercedes/2.): Gegen Hamilton ratlos

Der Finne Valtteri Bottas fährt beim Grossen Preis von Portugal im Autódromo Internacional do Algarve auf Platz, wird aber um 25 Sekunden abgehängt und ist ratlos: «Ich weiss nicht, was da passiert ist.»

Valtteri Bottas findet in den meisten Rennen 2020 kein Rezept gegen Lewis Hamilton: Der Finne führte zwar zu Beginn des Portugal und fuhr gegen Hamilton die Ellenbogen aus, aber letztlich musste er sich um gleichen Auto um schmerzhafte 25 Sekunden geschlagen geben.

«Die ersten Runden waren sehr gut», sagt der Finne. «Es regnete ganz leicht. Ich hatte den Eindruck, dass die Autos mit den weichen Reifen etwas besser unterwegs waren. Daher kam Sainz an mir vorbei. Es dauerte eine Weile, bis meine mittelharten Reifen auf Temperatur kamen, aber in der Folge lief es eigentlich ganz gut.»

Was dann geschah, hinterlässt den neunfachen GP-Sieger ratlos. Nachdem Bottas eine Weile scheinbar mühelos vor Lewis Hamilton lag, mit einem Abstand zu 2,5 Sekunden, rückte der Brite innerhalb weniger Runden näher, Eingangs der 20. Runde saugte sich Hamilton unwiderstehlich in den Windschatten des Nordländers und ging mühelos vorbei. Auch deshalb, weil Bottas seine Linie rechts verteidigte. Ex-GP-Fahrer Martin Brundle: «Das verstehe ich nicht. Er fuhr scheinbar zur Seite. Aber dort liegt der ganze Schmutz, und es dauert jeweils eine Weile, bis die Reifen wieder sauber sind.»

Danach setzte sich Hamilton stetig ab. Bottas: «Ich weiss nicht, was dann passiert ist. Lewis war schneller, es gab nichts, was ich dagegenhalten konnte. Ich versuchte zwar zu attackieren, aber der Speed war einfach nicht da.»



Nachdem sich Lewis Hamilton am Ende der 40. Runde harte Pirelli abgeholt hatte, fragte Bottas am Funk nach, welche Mischung der Brite erhalten habe. «Dann machen wir doch etwas Anderes, und ich wähle den weichen Reifen», meinte Bottas am Funk keck. Er erhielt aber die gleiche Mischung hart wie Hamilton.



Bottas dazu: «Eigentlich war der Plan, meinen Lauf auszudehnen und dann mein Glück auf den weichen Reifen zu versuchen. Aber ganz ehrlich – ich glaube nicht, dass dies etwas geändert hätte.»





Portugal-GP, Portimão

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30:00,085 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +25,592 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,508

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:05,312 min

5. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1 Runde

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1 Runde

8. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1 Runde

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

19. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Aufgabe





WM-Stand nach 12 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 256 Punkte

2. Bottas 179

3. Verstappen 162

4. Ricciardo 80

5. Leclerc 75

6. Pérez 74

7. Norris 65

8. Albon 64

9. Gasly 63

10. Sainz 59

11. Stroll 57

12. Ocon 40

13. Vettel 18

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 435

2. Red Bull Racing 226

3. Racing Point 126

4. McLaren 124

5. Renault 120

6. Ferrari 93

7. AlphaTauri 77

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

10. Williams 0