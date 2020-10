Lewis Hamilton (Mercedes): Mit Krämpfen zum Sieg

​Formel-1-Champion Lewis Hamilton fährt die Gegner in Portugal in Grund und Boden: 92. Grand-Prix-Sieg, achter Triumph in dieser Saison, alles läuft für den Briten in Sachen WM-Titel Nummer 7.

Lewis Hamilton hat einen neuen Formel-1-Siegerrekord aufgestellt: 92. GP-Triumph, nach einer bärenstarken Darbietung im Autódromo Internacional do Algarve. Der Engländer beklagte sich im Rennen zwar über Reifenprobleme und Krämpfe, aber er kam dennoch mehr als 25 Sekunden vor Valtteri Bottas ins Ziel. Es ist sein achter Volltreffer 2020 nach Steiermark, Ungarn, England, Spanien, Belgien, Toskana und Eifel – er hat also im Schnitt 66 Prozent der Rennen 2020 gewonnen. Und er hat nun auf 28 verschiedenen Formel-1-Strecken gewonnen.

Typisch Lewis Hamilton, dass er sich sofort am Funk meldet: «Jungs, ohne euch wäre das nicht gegangen. Danke, dass ihr weiter an mich glaubt. Es ist eine solche Ehre, mit euch zu arbeiten.»

Hamilton warf sich nach dem Sieg in die Arme seiner Mechaniker, dann gab es eine Umarmung von seinem langjährigen Renningenieur Peter «Bono» Bonnington, der ihn auch aufs Siegerpodest begleitete.

142. GP-Sieg für Mercedes, damit liegen die Deutschen nur noch zwei Siege hinter Williams, die derzeit auf Rang der der ewigen Rangliste unter den Rennställen liegen.

Lewis Hamilton nach seinem Sieg: «Das Fabelhafteste in diesem Rennstall ist – keiner lässt auch nur eine Sekunde nach. Alle treiben sich ständig an, und das ist für mich wahnsinnig inspirierend.»



«Vor dem Start haben sie gesagt, es würde wohl regnen, aber es blieb bei Tropfen. Wir waren in Sachen Abstimmung darauf vorbereitet. Ich hatte dann in der ersten Runde einen irren Quersteher in Kurve 7, ab da liess ich es bewusst langsamer angehen. Ich dachte: Mein Moment kommt später.»



Am Funk beklagte er sich über Krämpfe. Der Brite später: «Das war im rechten Unterschenkel, und auf den Geraden ging ich jeweils vom Gas, weil ich merkte, dass der Krampf zurückkommt. Aber ich konnte ja schlecht auf der ganzen Runde vom Gas gehen, also habe ich mich durchgebissen.»



Hamilton beklagte sich zu Beginn auch über seine Reifen. Aber diese Phase des Körnens ging vorbei, und danach war vom Briten in Sachen Pirelli nicht mehr viel zu hören.



«Ganz ehrlich: Als ich mich dazu entschloss, zu Mercedes zu gehen, hoffte ich natürlich auf Erfolg. Aber nie im Leben hätte ich so viele Siege und Titel erwartet. Wir holen wirklich aus jedem Rennen das Beste heraus.»



92 Siege, alleiniger Rekordhalter, Hamilton ist baff: «Das muss erst mal sacken. Im Moment weiss ich nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist ein ganz besonderer Tag in meiner Karriere, und ich bin so froh, dass mein Vater und meine Stiefmutter hier in Portugal sind, um diesen Moment mit mir zu teilen.»





Portugal-GP, Portimão

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30:00,085 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +25,592 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,508

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:05,312 min

5. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1 Runde

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1 Runde

8. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1 Runde

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

19. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Aufgabe