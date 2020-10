Paddy Lowe: «Rosberg machte Hamilton unschlagbar»

​Der frühere Mercedes-Technikchef Paddy Lowe (58) ist davon überzeugt: «Nico Rosberg hat Lewis Hamilton zum besten Formel-1-Fahrer der Welt gemacht, er ist heute so gut wie unschlagbar.»

Lewis Hamilton ist der kompletteste Formel-1-Fahrer der Gegenwart. Speed, Anpassungsfähigkeit, Rennintelligenz, Erfahrung, Gespür für Chassis, Motor und Reifen, das alles vereint sich zu einem Weltmeister, der schwer zu bezwingen ist, wie seine Gegner in dieser Saison feststellen. Der Brite hat vor dem Portugal-GP sieben von elf Saisonrennen gewonnen und ist auf bestem Weg, seinen siebten WM-Titel einzufahren.

Der vor 58 Jahren in Nairobi (Kenia) geborene Paddy Lowe hat von 2013 bis 2017 als leitender Techniker im Formel-1-Rennstall von Mercedes-Benz gearbeitet. Im Podcast «At the Controls» hat Lowe über die Fähigkeiten von Hamilton gesprochen und stellt eine interessante Hypothese auf – seiner Ansicht nach war Nico Rosberg der Auslöser dafür, dass Hamilton zum besten Racer unserer Zeit geworden ist.

Paddy Lowe sagt: «Als Nico Rosberg 2016 Weltmeister wurde und dabei Hamilton bezwang, war das ein Wendepunkt in der Karriere von Lewis. Keiner von uns ist perfekt. Lewis war zwar immer schon ein unfassbarer Rennfahrer, einzigartig, aber auch er hat Schwächen. Ende 2016 sah ich in Hamilton eine Veränderung.»

«Nico ist ein toller Rennfahrer und hat diesen WM-Titel vollauf verdient. Er war der beste Racer, gegen den Hamilton je antreten musste. Was Lewis im WM-Duell mit Nico gelernt hat: Es wurde ihm vor Augen geführt, dass er in seinen Leistungen konstanter werden muss und nichts dem Zufall überlassen darf.»



«Seit der WM-Niederlage 2016 gegen Rosberg sehe ich einen Hamilton, der in den Rennen nichts ausser Acht lässt, dem kein Detail zu entgehen scheint, der auf diese Weise den Gegnern so gut wie nichts zugesteht. Und das macht ihn für mich beinahe unschlagbar.»





Qualifying Portimão

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,652 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,102 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,252

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,438

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,571

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,785

7. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,868

8. Lando Norris (GB), McLaren, +0,873

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,151

10. Daniel Ricciardo (AUS), Renault keine Zeit

11. Esteban Ocon (F), Renault, +0,962

12. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,974

13. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,076

14. George Russell (GB), Williams, +1,136

15. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,267

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,549

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,671

18. Romain Grosjean (F), Haas, +1,712

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,856

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,125





WM-Stand nach 11 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 230 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 147

4. Ricciardo 78

5. Pérez 68

6. Norris 65

7. Albon 64

8. Leclerc 63

9. Stroll 57

10. Gasly 53

11. Sainz 51

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 391

2. Red Bull Racing 211

3. Racing Point 120

4. McLaren 116

5. Renault 114

6. Ferrari 80

7. AlphaTauri 67

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

10. Williams 0