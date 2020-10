Pierre Gasly (AlphaTauri): Imola mit Senna-Helm

Gaslys Helm in den Farben von Ayrton Senna

​AlphaTauri-Fahrer Pierre Gasly trägt in Imola zu Ehren des 1994 auf dieser Rennstrecke verstorbenen Ayrton Senna einen Helm in den Farben des legendären brasilianischen Formel-1-Champions.

Am 1. Mai 1994 verlor der grosse Ayrton Senna sein Leben, einen Tag nach dem tödlichen Unfall des Österreichers Roland Ratzenberger auf der gleichen Imola-Rennstrecke. Natürlich sind die beiden Racer ein Thema, wenn die Königsklasse zum ersten Mal seit vierzehn Jahren auf diese Strecke in der Emilia Romagna zurückkehrt.

Für viele GP-Piloten ist Senna ein Vorbild: Lewis Hamilton hat sich damals wegen Senna für gelbe Grundfarben am Helm entschieden. Bei Grossen Preis von Brasilien ist der Superstar sogar im Helm-Design von Senna gefahren.

Genau dies tut nun auch Pierre Gasly: Der AlphaTauri-Pilot hat auf Twitter seinen Helm für das zweitägige Emilia Romagna-GP-Wochenende präsentiert – in Senna-Farben. Der Franzose schreibt dazu: «Mit diesem Helm will ich an mein Idol erinnern. Legenden werden nie vergessen #SennaSempre.» Sinngemäss: Senna für immer.

Schon im Oktober 2018 hatte sich der Franzose einen Traum erfüllt: Im Rahmen eines Besuchs bei Honda in Japan durfte Gasly in den McLaren MP4/6-Honda schlüpfen, der 1991 von Ayrton Senna und Gerhard Berger bewegt wurde. Damals schrieb er: «Ein Traumauto! Der MP4/6 von Senna und Berger. Ich habe immer davon geträumt, mal in diesem Auto sitzen zu dürfen, Dankeschön, Honda. Ein Kunstwerk, ein Teil Formel-1-Historie.»



Und bei einem früheren Interview meinte der Monza-GP-Sieger von 2020 auf die Frage, welche drei Menschen er gerne zu einem Abendessen einladen würde: «Ayrton Senna, Michael Schumacher und Barack Obama – sie alle haben die Welt verändert.»





Portugal-GP, Portimão

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30:00,085 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +25,592 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,508

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:05,312 min

5. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1 Runde

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1 Runde

8. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1 Runde

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2 Runden

19. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Aufgabe





WM-Stand nach 12 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 256 Punkte

2. Bottas 179

3. Verstappen 162

4. Ricciardo 80

5. Leclerc 75

6. Pérez 74

7. Norris 65

8. Albon 64

9. Gasly 63

10. Sainz 59

11. Stroll 57

12. Ocon 40

13. Vettel 18

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 435

2. Red Bull Racing 226

3. Racing Point 126

4. McLaren 124

5. Renault 120

6. Ferrari 93

7. AlphaTauri 77

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

10. Williams 0