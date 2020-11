FP3 Istanbul: Dreher, Regen und Verstappen-Bestzeit

Max Verstappen war wie schon in den ersten beiden Sessions auch in der letzten freien Trainingsstunde vor dem Istanbul-Qualifying der Schnellste. Der Regen verkürzte das Programm.

Bereits über Nacht hatte es in Istanbul geregnet, genauso wie 40 Minuten vor dem Start der letzten freien Trainingsstunde. Selbst als die Boxenampel auf Grün sprang, nieselte es noch, sodass der ohnehin schon rutschige, neue Belag noch nass war, als die GP-Piloten das dritte Training in Angriff nahmen.

Romain Grosjean und die Ferrari-Stars Charles Leclerc und Sebastian Vettel verloren dennoch keine Zeit, um ihre erste Installationsrunde zu drehen. Das Trio rückte auf den Intermediates aus und auch Alex Albon gesellte sich nach 2 Minuten auf den grün markierten Reifen dazu. Während Grosjean gleich wieder an die Box abbog, stellte Leclerc mit 1:52,468 min die erste Rundenzeit auf, Vettel nahm es gemütlicher und war mit 1:57,172 min deutlich langsamer.

Immer mehr Fahrer kamen auf die Piste und weitere Rundenzeiten leuchteten auf, doch Leclerc verbesserte sich auf 1:50,916 min und konnte damit die erste Position vorerst behaupten. Erst als Albon im Red Bull Racing-Renner die 5,338 km in 1:50,358 min schaffte, wurde der Monegasse von der Spitze verdrängt. Leclerc legte mit 1:49,430 min nach, doch Albons Teamkollege Max Verstappen war mit 1:48,485 min noch schneller.

Es dauerte nicht lange, bis der erste Dreher zu sehen war: Bereits nach vier Minuten legte Sergio Pérez in der siebten Kurve eine Pirouette hin. Vier Minuten später war es Esteban Ocon, der sich drehte: Der Franzose tat dies in der zwölften Kurve, nach einem unliebsamen Treffen mit dem Ferrari von Leclerc. Norris legte kurz darauf in der 14. Kurve einen Dreher hin.

Der Regen wurde stärker, die ohnehin schon kühle Streckentemperatur fiel von 15 auf 13,4 Grad und Ocon, Norris, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, George Russell sowie Nicholas Latifi rückten auf den Regenreifen aus. Sainz war der Nächste, der sich drehte, wie Pérez vertat er sich in der siebten Kurve. Eine Minute später tat es ihm Leclerc gleich, und auch Daniil Kvyat folgte dem Beispiel.

Leclerc, der sich nach seinem Dreher in der siebten Kurve über die tiefen Reifentemperaturen beschwert hatte, drehte sich kurz darauf auch in der dritten Kehre und hatte Glück, nicht in die Streckenbegrenzung einzuschlagen. Mit 1:49,430 min belegte der Rennfahrer aus Monte Carlo immer noch den zweiten Platz hinter Verstappen, als bis auf Vettel alle Renner wieder in ihre Boxen verschwanden. Der Deutsche war mit 12 gedrehten Runden nach 25 Minuten der Fleissigste Mann im Formel-1-Feld.

Vettel drehte noch zwei Runden und auch ein paar weitere Piloten wagten noch einmal einen Versuch, doch nach Halbzeit wurde der Regen stärker und die Strecke leerte sich schnell. Russell, Latifi und Lewis Hamilton hatten zu diesem Zeitpunkt noch keine gezeitete Runde gedreht.

Zwischen Lando Norris und Sergio Pérez krachte es beinahe in der Boxengasse, einzig die schnelle Reaktion des Routiniers aus Guadalajara verhinderte einen Unfall. Die Crew von Norris nahm die Schuld gleich auf sich, weil sie ihren Schützling hätte warnen müssen.

Lange tat sich gar nichts, bis acht Minuten vor dem Ende noch Antonio Giovinazzi, Pierre Gasly, Kvyat, und Räikkönen noch einmal ausrückten und Giovinazzi gleich zwei Dreher hinlegte. Beim ersten in der dritten Kurve schrammte er entlang der Streckenbegrenzung und beschädigte sich dabei den Frontflügel, in Kurve 12 drehte er sich noch einmal. Auch das Mercedes-Duo Hamilton und Valtteri Bottas zeigte sich noch einmal, der WM-Leader verzichtete allerdings darauf, eine Rundenzeit aufzustellen.

3. Training, Istanbul

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:48,485 min

2. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,945 sec

3. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,574

4. Esteban Ocon (F), Renault, +5,412

5. Lando Norris (GB), McLaren, +5,510

6. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +6,005

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +7,092

8. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +7,181

9. Kevin Magnussen (DK), Haas, +7,393

10. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +8,339

11. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +9,990

12. Carlos Sainz (E), McLaren, +11,063

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +13,840

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +13,988

15. Romain Grosjean (F), Haas, +16,263

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +17,866

17. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +20,883

18. George Russell (GB), Williams, keine Zeit

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, keine Zeit

20. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, keine Zeit