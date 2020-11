Sebastian Vettel: «Abstände waren sehr gross»

Ferrari-Star Sebastian Vettel gehörte am Trainingsfreitag in Istanbul zu den schnellsten Zehn. Der Deutsche erklärte hinterher: «Es ging darum, einen guten Rhythmus zu finden und auf der Strecke zu bleiben.»

Sebastian Vettel war einer der GP-Stars, die am Trainingsfreitag auf der rutschigen Formel-1-Piste in Istanbul besser zurecht kamen. Der Heppenheimer drehte im ersten Training die fünftschnellste Runde und blieb dabei etwas mehr als eine halbe Sekunde über der Bestzeit von Max Verstappen. In der zweiten Session war er der Achtschnellste, diesmal fehlten ihm 1,692 sec auf die Bestmarke des Red Bull Racing-Stars, der erneut der Schnellste war.

Der Ferrari-Star erklärte nach getaner Arbeit: «Der Asphalt ist noch sehr neu und deshalb war es sehr, sehr rutschig. Aber gegen Ende des Tages wurde es besser und ich schätze, es kann im Verlauf des restlichen Wochenendes nur besser werden.» Auf die Frage nach der Ursache für die bessere Form der roten Renner wusste der vierfache Weltmeister auch keine Antwort.

«Ich bin mir nicht sicher, es war sehr rutschig und es ging wohl mehr darum, einen guten Rhythmus zu finden und auf der Strecke zu bleiben, die immer schneller wurde. Ich denke nicht, dass es einen bestimmten Grund gab», sagte der 53-fache GP-Sieger, der im nächsten Jahr für das Aston Martin Team (heute noch Racing Point) antreten wird.

Ob er seine Position halten kann, weiss Vettel nicht. «Normalerweise rückt das Feld zusammen, und heute waren im ersten Training die Abstände sehr gross. Ich denke, das lag vor allem daran, dass einige Leute Mühe hatten, die Reifen ins Arbeitsfenster zu bringen. Wir waren heute auf jeden Fall auf der besseren Seite, aber es ist noch zu früh, um sagen zu können, wo wir stehen. Das dritte Training morgen ist sehr wichtig, denn die Streckenverhältnisse werden sich weiter ändern. Der Regen könnte eine Rolle spielen, deshalb erwarte ich ein hektischen Tag.»

2. Training, Istanbul

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,330 min

2. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,401 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,575

4. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,850

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,033

6. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,359

7. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,614

8. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,692

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,967

10. Lando Norris (GB), McLaren, +2,577

11. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +2,774

12. Esteban Ocon (F), Renault, +3,050

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +3,163

14. Carlos Sainz (E), McLaren, +3,168

15. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +3,542

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +3,602

17. George Russell (GB), Williams, +3,972

18. Romain Grosjean (F), Haas, +4,240

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +4,477

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +5,158

WM-Stand nach 13 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 282 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 162

4. Ricciardo 95

5. Leclerc 85

6. Pérez 82

7. Norris 69

8. Sainz 65

9. Albon 64

10. Gasly 63

11. Stroll 57

12. Ocon 40

13. Kvyat 26

14. Vettel 18

15. Nico Hülkenberg (D) 10

17. Räikkönen 4

16. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0

Marken

1. Mercedes 479

2. Red Bull Racing 226

3. Renault 135

4. McLaren 134

5. Racing Point 134

6. Ferrari 103

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0