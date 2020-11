Alex Albon (Red Bull Racing): «F1 auf dem Eisfeld»

​Der Thai-Brite Alexander Albon muss sich bei Red Bull Racing bewähren, um auch 2021 für die vierfachen Weltmeister zu fahren. Beim ersten Training kam er gut mit den tückischen Verhältnissen zurecht.

Der junge Londoner Alexander Albon hat bei Red Bull Racing neben Max Verstappen einen schweren Stand. Verstappen ist WM-Dritter mit 162 Punkten und neun Podestplatzierungen, Albon ist derzeit WM-Neunter mit 64 Punkten, er konnte nur einmal aufs Siegerpodest, als Dritter in Mugello. Aus den letzten vier Rennen hat er nur einen Punkt geholt. Das ist zu wenig.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner und Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko wollten von Albon in der Saison 2020 eine markante Leistungssteigerung sehen, aber oft ist der Abstand zu Verstappen schlicht zu gross. Gesucht wird auch ein Fahrer, der regelmässig üppig punkten kann.

Horner: «Wir wollen, dass sich Alex seinen Platz verdient. Er soll uns davon überzeugen, dass es für ihn keine Alternative gibt. Jeder im Team will, dass er Erfolg hat. Ich ging davon aus, dass Mugello für ihn ein Wendepunkt war. Er hatte einige schwierige Wochenenden. Er darf sich nicht unterkriegen lassen. Darauf konzentrieren wir uns im Moment. Wir brauchen zwei Rennwagen, die nahe beieinander liegen, um den Kampf gegen Mercedes aufzunehmen. Das muss unser Ziel sein.»

Dr. Helmut Marko sagt: «Wenn der Wagen sich nicht so verhält, wie Albon das will, dann wird er leicht aus dem Konzept gebracht.»



In der Türkei läuft es bislang gut für Albon: Zweitschnellster im ersten Training, Rang 5 im zweiten. Doch bei Pistenverhältnissen wie auf Eis sind diese Platzierungen wenig aussagekräftig.



Christian Horner: «Das war der beste Freitag von Alex seit langer Zeit. Es hat sich nichts an der Situation geändert – Albon muss beweisen, dass er den Anspruch auf dieses Cockpit verdient. Aber in Sachen Alternative sind wir nicht in Eile. Das schenkt uns die Zeit, unsere Entscheidung in Ruhe zu treffen.»



Horner weiss: Bei Haas werden 2021 in aller Wahrscheinlichkeit die jungen Mick Schumacher und Nikita Mazepin fahren. Dort ist also kein Platz für bewährte Fahrer wie Nico Hülkenberg und Sergio Pérez. Horner: «Wir haben keine Frist, die wir an die weitere Verpflichtung von Alex knüpfen. Unser Abkommen erlaubt es uns, diese Entscheidung sogar nach Saisonschluss zu treffen.»



Alex Albon über seinen ersten Tag auf dem Istanbul Park Circuit: «Es war wie auf einem Eisfeld. Das war eher Drift-Challenge als Formel-1-Fahren. Du rutschst die ganze Zeit nur herum, und ein GP-Fahrzeug ist dafür nicht gebaut. Es ist sehr knifflig, die Reifen zum Arbeiten zu bringen. Wir dachten, die weicheren Mischungen sind etwas leichter zum Haften zu bringen, aber das war nicht so. Mal sehen, wie die Verhältnisse am Samstag sind.»



Am Samstag könnte es noch schlimmer werden: In der Nacht hat es zu regnen begonnen.





2. Training, Istanbul

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,330 min

2. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,401 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,575

4. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,850

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,033

6. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,359

7. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,614

8. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,692

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,967

10. Lando Norris (GB), McLaren, +2,577

11. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +2,774

12. Esteban Ocon (F), Renault, +3,050

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +3,163

14. Carlos Sainz (E), McLaren, +3,168

15. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +3,542

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +3,602

17. George Russell (GB), Williams, +3,972

18. Romain Grosjean (F), Haas, +4,240

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +4,477

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +5,158





1. Training, Istanbul

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,077 min

2. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,241 sec

3. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,430

4. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,466

5. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +0,543

6. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,661

7. Lando Norris (GB), McLaren, +2,139

8. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,426

9. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +2,552

10. Esteban Ocon (F), Renault, +3,351

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3,431

12. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +3,535

13. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +4,407

14. Romain Grosjean (F), Haas, +4,948

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,148

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +5,958

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +6,777

18. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +10,079

19. Carlos Sainz (E), McLaren, +11,385

20. George Russell (GB), Williams, +14,179





Emilia Romagna-GP, Imola

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28:32,430 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +5,783 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +14,320

4. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +15,141

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,111

6. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +19,652

7. Carlos Sainz (E), McLaren, +20,230

8. Lando Norris (GB), McLaren, +21,131

9. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +22,224

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +26,398

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +27,135

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +28,453

13. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +29,163

14. Romain Grosjean (F), Haas, +32,935

15. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +57,284

Out

George Russell (GB), Williams, Crash

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Reifenschaden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Renault, Getriebe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Wasserleck





WM-Stand nach 13 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 282 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 162

4. Ricciardo 95

5. Leclerc 85

6. Pérez 82

7. Norris 69

8. Sainz 65

9. Albon 64

10. Gasly 63

11. Stroll 57

12. Ocon 40

13. Kvyat 26

14. Vettel 18

15. Nico Hülkenberg (D) 10

17. Räikkönen 4

16. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 479

2. Red Bull Racing 226

3. Renault 135

4. McLaren 134

5. Racing Point 134

6. Ferrari 103

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0