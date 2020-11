Windkanal-Verbot ab 2030: Warnung von Toto Wolff

​In der Formel 1 müssen die Kosten runter, und der Sport soll nachhaltiger werden. Dabei wird auch darüber diskutiert, ab 2030 auf die Verwendung von Windkanälen zu verzichten. Toto Wolff warnt davor.

Wenn es ums Thema Sparen in der Königsklasse geht, dann gibt es kein Tabuthema. Alles kommt auf den Tisch. So wird unter Anderem darüber diskutiert, ob in der Formel 1 ab 2030 die Verwendung von Windkanälen untersagt werden soll. Hintergrund: Die Entwicklung von Flussdynamik-Berechnungen nimmt so rasant zu, dass in zehn Jahren Formel-1-Rennwagen komplett ohne Windkanäle entwickelt werden könnten.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff ist skeptisch, ob das Prinzip reine Theorie funktioniert, bevor das Ergebnis auf die Rennbahn gebracht wird. «Alle sind sich einig darüber, dass die Berechnungen eines Tages so hochgestochen sind, dass tatsächlich auf den Windkanal verzichtet werden kann. Aber das ist ein gewaltiger Schritt in Sachen Reglement, und für mich stellen sich auch Fragen bezüglich Sicherheit.»

«Wir sprechen hier von den schnellsten Autos der Welt, die mehr Abtrieb aufbauen als je zuvor. Ich weiss nicht, ob wir mit dem Leben der Fahrer experimentieren sollten, wenn wir uns rein auf CFD verlassen, also auf ‚computational fluid dynamics’. Ich schätze, 2030 ist ein realistisches Ziel, um so etwas umzusetzen. Und natürlich bringt das die Kosten runter.»

Der Pole Marcin Budkowski, Geschäftsleiter des Formel-1-Rennstalls von Renault, meint zu diesem Thema: «Wir reden schon eine ganze Weile darüber. Die Gefahr besteht einfach darin, dass du ein Auto baust, nur auf Berechnungen basierend, und dann kommst du damit zum ersten Mal auf eine Rennstrecke, und das Fahrzeug benimmt sich völlig anders als erwartet. Wie ein Team dann aus diesem Schlamassel wieder rauskommen soll, weiss ich nicht.»



«Vieles in der Formel 1 dreht sich um Korrelation – entsprechen die Daten aus dem Computer und aus dem Windkanal jenen Werten, die wir auf der Rennstrecke ermitteln? Heute spielt der Windkanal da eine ganz grosse Rolle.»



McLaren-Teamchef Andreas Seidl: «Langfristig halte ich einen solchen Schritt für möglich. CFD macht enorme Fortschritte. Aber ein kompletter Verzicht auf Windkanäle ist für mich noch in weiter Ferne.»





2. Training, Istanbul

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,330 min

2. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,401 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,575

4. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,850

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,033

6. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,359

7. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,614

8. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,692

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,967

10. Lando Norris (GB), McLaren, +2,577

11. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +2,774

12. Esteban Ocon (F), Renault, +3,050

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +3,163

14. Carlos Sainz (E), McLaren, +3,168

15. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +3,542

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +3,602

17. George Russell (GB), Williams, +3,972

18. Romain Grosjean (F), Haas, +4,240

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +4,477

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +5,158





1. Training, Istanbul

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,077 min

2. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,241 sec

3. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,430

4. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,466

5. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +0,543

6. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,661

7. Lando Norris (GB), McLaren, +2,139

8. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,426

9. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +2,552

10. Esteban Ocon (F), Renault, +3,351

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3,431

12. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +3,535

13. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +4,407

14. Romain Grosjean (F), Haas, +4,948

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,148

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +5,958

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +6,777

18. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +10,079

19. Carlos Sainz (E), McLaren, +11,385

20. George Russell (GB), Williams, +14,179





Emilia Romagna-GP, Imola

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28:32,430 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +5,783 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +14,320

4. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +15,141

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,111

6. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +19,652

7. Carlos Sainz (E), McLaren, +20,230

8. Lando Norris (GB), McLaren, +21,131

9. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +22,224

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +26,398

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +27,135

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +28,453

13. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +29,163

14. Romain Grosjean (F), Haas, +32,935

15. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +57,284

Out

George Russell (GB), Williams, Crash

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Reifenschaden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Renault, Getriebe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Wasserleck





WM-Stand nach 13 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 282 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 162

4. Ricciardo 95

5. Leclerc 85

6. Pérez 82

7. Norris 69

8. Sainz 65

9. Albon 64

10. Gasly 63

11. Stroll 57

12. Ocon 40

13. Kvyat 26

14. Vettel 18

15. Nico Hülkenberg (D) 10

17. Räikkönen 4

16. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 479

2. Red Bull Racing 226

3. Renault 135

4. McLaren 134

5. Racing Point 134

6. Ferrari 103

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0