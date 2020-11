Max Verstappen: Reifen in Imola überall zerschnitten

​Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen kreiselte beim Emilia Romagna-GP von der Bahn, weil der rechte Hinterreifen geplatzt war. Nun hat Pirelli-Rennchef Mario Isola das Ergebnis der Analyse präsentiert.

Der Niederländer Max Verstappen hätte beim Grossen Preis der Emilia Romagna einen zweiten Platz einfahren müssen. Aber das Rennglück war nicht auf seiner Seite: Reifenplatzer rechts hinten in der 51. Runde, der WM-Dritte kreiselte in den Kies, aus.

Die kaputte Walze wurde ins Mailänder Labor von Pirelli gebracht und gründlich analysiert. Nun hat Pirelli-Rennchef Mario Isola die Ergebnisse dieser Untersuchung präsentiert. Der Italiener sagt: «Wir haben analysiert, was vom Reifen übriggeblieben ist. Wir haben auf den Überresten der Lauffläche zahlreiche Schnitte entdeckt, ebenso an der Reifenflanke, innen wie aussen.»

«Wir sind davon überzeugt: Der Grund für den Reifenschaden war eine Verletzung der Lauffläche, die dann zu weiteren Schäden sowohl an Stahlgürtel und am tragenden Gerüst, der so genannten Reifenkarkasse geführt hat. Die verschiedenen Gürtel begannen sich voneinander zu lösen, und wenn die Belastung zu gross wird, erfolgt ein schlagartiger Luftverlust, so wie wir das auf den Fernsehbildern erkennen konnten.»

«Wir haben die Erkenntnisse dieser Analyse den Experten des Autosport-Weltverbands FIA zur Verfügung gestellt, ebenso Red Bull Racing. Es ist nicht leicht, die Ursache für einen Defekt zu finden, wenn ein Reifen so stark beschädigt worden ist.»



Damit erhärtet sich der Verdacht, der schon in Imola aufgetaucht war: Der Reifen von Verstappen muss durch ein Trümmerteil verletzt worden sein.





