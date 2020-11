Otmar Szafnauer: «Stroll traf die richtige Wahl»

Racing-Point-Teamchef Otmar Szafnauer platzte nach dem Istanbul-Qualifying fast vor Stolz, als er über die Pole-Runde seines Schützlings Lance Stroll sprach. «Er war grossartig», lobte der Chef den Kanadier.

Die schwierigen Bedingungen auf der ohnehin schon rutschigen Piste in Istanbul wurden durch den Regen, der am Qualifying-Samstag das Programm bestimmte, noch schlechter. Schon vor dem Start des Abschlusstraining rechneten die Beobachter mit einem Überraschungsergebnis, das Lance Stroll auch lieferte.

Der 22-Jährige aus Montreal wechselte im Top-10-Qualifying früh auf die Intermediates, die zur finalen und entscheidenden Zeitenjagd genug aufgewärmt waren, um eine Rundenzeit von 1:47,765 min zu schaffen. Stroll blieb damit fast drei Zehntel schneller als Red Bull Racing-Star Max Verstappen, der in allen Sessions zuvor den Ton angegeben hatte. Doch am Ende steckte der Niederländer hinter Kimi Räikkönen fest und konnte die Zeit des Kanadiers nicht mehr unterbieten.

Sehr zur Freude der ganzen Mannschaft, besonders Teamchef Otmar Szafnauer strahlte vor Glück, als er bei den Kollegen von Sky Sports F1 vor die Kamera trat. «Pole-Position, Lance Stroll – was für eine Runde, was für eine Session», erklärte er stolz. «Er war grossartig, denn er hat zum richtigen Zeitpunkt die richtige Reifenwahl getroffen, und am Ende eine erstaunliche Runde hinbekommen.»

«Alles drehte sich um die Reifen, Lance sagte gleich nach dem Q3-Start, dass die Bedingungen am Ende eine Fahrt auf den Intermediates zulassen würden, und er lag damit goldrichtig», berichtete der 56-Jährige «Das ist gar nicht so einfach abzuschätzen, aber er verlangte die Intermediates, als er auf den Regenreifen schon flott unterwegs war. Wir zogen diese auf, danach hat er seinen Job erledigt und war noch schneller.»

Auch Teambesitzer Lawrence Stroll, Vater des jungen Polesetters, schwebte auf Wolke 7, wie Szafnauer offenbarte. «Es ist auch grossartig für Lance und das Team, dass er Max Verstappen im Red Bull Racing-Auto auf nasser Piste schlagen konnte, das war einfach fantastisch», schwärmte er. «Das war ein grossartiger Tag für uns. Wir brachten die Reifen ins Arbeitsfenster, weil wir über Nacht viel gemacht haben. Wir rechneten zwar nicht mit derart nassen Bedingungen, aber selbst die Arbeit am Trocken-Set-up half uns heute, eine gute Leistung zu zeigen.»

«Morgen haben beide Fahrer eine gute Ausgangslage, die wir nutzen müssen, um mit Blick auf den WM-Kampf um den dritten Platz in der Team-Wertung möglichst viele Punkte zu holen. Die Regenwahrscheinlichkeit soll nicht so gross wie heute sein. Aber egal, ob es trocken bleibt oder nass wird, wir sollten in beiden Fällen gut in Form sein», erklärte Szafnauer weiter.

Qualifying, Istanbul

1. Lance Stroll (CDN), Racing Point, 1:47,465 min

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,290 sec

3. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,556

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +2,683

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +3,830

6. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,795

7. Esteban Ocon (F), Renault, +4,857

8. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +4,980

9. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +5,493

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +9,461

11. Lando Norris (GB), McLaren, +7,180

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +7,404

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +7,645

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,931

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +10,791

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +20,242

17. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +21,305

18. George Russell (GB), Williams, +22,252

19. Romain Grosjean (F), Haas, +25,144

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +33,846