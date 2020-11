Lance Stroll (Racing Point/1.): «Ich bin schockiert!»

​Verrücktes Qualifying zum Grossen Preis der Türkei: Im 76. Abschlusstraining seiner Formel-1-Karriere holte der junge Lance Stroll die Pole-Position, als erster Kanadier seit Jacques Villeneuve.

Wer hätte vor dem Qualifying zu diesem Türkei-GP einen Cent zu setzen gewagt auf Lance Stroll als Trainingsbesten? Der 22jährige Kanadier zeigte im idealen Moment eine seiner besten Runden in der Formel 1 – erste Pole. Sein bestes Ergebnis zuvor in einem Qualifying: zweiter Startplatz in Monza 2017, damals mit Williams.

Stroll ist der erste Kanadier auf Pole in der Formel 1 seit Jacques Villeneuve auf dem Nürburgring 1997, er ist der erste Fahrer des Rennstalls aus Silverstone auf Pole seit Giancarlo Fisichella 2009 in Spa-Francorchamps, damals hiess das Team noch Force India.

Lance nach dem Training: «Das war wirklich verrückt! Ich habe einige sehr schwierige Wochen hinter mir, seit dem dritten Platz in Monza konnte ich nicht mehr punkten, dann kam Corona. Ich hatte Unfälle und seltsame Zwischenfälle, es war einfach der Wurm drin.»

«Und jetzt Pole-Position! Ich bin schockiert. Ich weiss gar nicht so recht, was ich sagen soll. Nie im Leben hätte ich nach dem dritten Training mit solch einem Ergebnis gerechnet. Da waren Sergio und ich auf den Rängen 7 und 10, das war in Ordnung, aber jetzt nicht weltbewegend.»

«Ich kann noch gar nicht fassen, was hier passiert. Das war ein durchgeknallter Tag, mit diesen ganz schwierigen Verhältnissen. Aber als es drauf ankam, konnte ich alles auf den Punkt bringen. Wir holten zum richtigen Moment Intermediates ab, und ich wusste – ich habe nur eine Runde, um das in eine gute Leistung umzusetzen. Und genau das ist mir gelungen. Eigentlich hätte ich zwei Versuche gehabt, aber beim ersten Versuch drehte sich Bottas vor mir, und ich musste vom Gas. Als ich die Intermediates aufschnallte, spürte ich sofort, wie viel mehr Haftung der Wagen aufbaut.»



«Das ist genau das Ergebnis, das ich nach den schwierigen Wochen gebraucht habe. Ich hörte über Funk, dass wir gut unterwegs waren, aber im Grunde wollte ich gar nicht ans Ergebnis denken, sondern immer nur an die nächste Kurve. Das Auto fühlte sich perfekt an bei diesen Bedingungen. Ohne volles Vertrauen fährst du keine solche Runde. Die Intermediate-Reifen bedeuteten für uns heute einen enormen Schritt nach vorn.»



«Das ist ein grosser Moment meiner Karriere. Ich habe immer davon geträumt, mal auf Pole-Position zu stehen. Nun habe ich es geschafft. Was im Rennen wird? Das wird primär von den Verhältnissen abhängen. Im Grunde will ich einfach eine gute Nacht schlafen und dann mein Bestes versuchen. Auch im Rennen wird der Schlüssel zum Erfolg darin bestehen, die Reifen zum Arbeiten zu bringen.»





Qualifying, Istanbul

1. Lance Stroll (CDN), Racing Point, 1:47,465 min

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,290 sec

3. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,556

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +2,683

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +3,830

6. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,795

7. Esteban Ocon (F), Renault, +4,857

8. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +4,980

9. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +5,493

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +9,461

11. Lando Norris (GB), McLaren, +7,180

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +7,404

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +7,645

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,931

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +10,791

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +20,242

17. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +21,305

18. George Russell (GB), Williams, +22,252

19. Romain Grosjean (F), Haas, +25,144

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +33,846