Max Verstappen nach Rang 2: «Ich bin stinksauer!»

​Der Niederländer Max Verstappen war auf bestem Weg, die Mercedes-Serie 2020 zu beenden und seine erste Pole-Position seit Brasilien 2019 zu erobern. Dann ging alles schief. Max: «Ich bin stinksauer!»

Bis zum Qualifying des Grossen Preises der Türkei standen 2020 ausschliesslich Fahrer von Mercedes-Benz auf Pole – vier Mal Valtteri Bottas, neun Mal Lewis Hamilton. Diese Serie schien in der Türkei zu Ende zu gehen: Max Verstappen war in sämtlichen Trainings in der Türkei bis zu Quali-Segment 3 schnellster Mann, das war bei schwierigsten Bedingungen teilweise keine normale Leistung mehr, das war eine Machtdemonstration, das war Fahren von einem anderen Stern, mit Verstappen nicht Zehntel vor den Gegnern, sondern um Sekunden. Aber nun steht Lance Stroll auf Pole-Position, und Max ist nur Zweiter. Verstappen: «Zum ersten Mal nach einem Qualifying 2020 bin ich stinksauer.»

Der vielleicht entscheidende Fehler: Verstappen hatte auf Regenreifen eine grandiose Runde nach der anderen rausgehauen, aber dann fuhr Racing Point-Pilot Sergio Pérez zum Schluss des letzten Quali-Segments mit Intermediate-Reifen für Mischverhältnisse neue Bestzeit. Die Logik sagte: Zu diesem Zeitpunkt ist der grün markierte Pirelli-Reifen wohl die bessere Wahl.

Obschon Verstappen zu diesem Zeitpunkt auf den Regenreifen zwei Sektorbestzeiten fuhr, brachen die Red Bull Racing-Strategen den Versuch von Max ab und holten den WM-Dritten an die Box. Danach fuhr Lance Stroll neue Bestzeit, Verstappen auf Intermediates zwar schneller als der Mexikaner Pérez, aber eben nicht so schnell wie der Kanadier, knappe drei Zehntelsekunden fehlten. Nach einer makellosen Darbietung des Niederländers war er im entscheidenden Moment auf den für ihn falschen Reifen auf der Bahn.

Max: «Ich bin stinksauer. Zum ersten Mal in der Saison 2020 bin ich nach einem Abschlusstraining mit unserer Leistung nicht zufrieden. Schon im ersten Quali-Segment spürte ich, dass der Intermediate an unserem Auto nicht jenen Vorteil bringt, wie es theoretisch sein sollte. Die Piste war in den letzten Minuten am besten, aber leider war ich dann nicht auf dem richtigen Reifen auf der Bahn.»

«Ob ich Lance mit Regenreifen geschlagen hätte? Ich glaube, ich hätte eine Zeit in seinem Bereich fahren können, ja. Ich bin wirklich sehr enttäuscht. Wenn du in jedem Training der schnellste Mann bist, und am Ende stehst du mit Rang 2 da, wenn’s wirklich drauf ankommt, dann ist das einfach frustrierend.»

«Mit Regenreifen lag der Wagen traumhaft. Aber mit den Intermediates war an der Vorderachse kaum Grip zu spüren. Wir müssen herausfinden, wie das passieren kann. Ans Rennen will ich noch gar nicht denken, dazu bin ich derzeit viel zu enttäuscht. Es stinkt mir auch, dass ich als Zweiter von der ungünstigen Seite losfahren muss, da wäre ich lieber Dritter geworden.»





Qualifying, Istanbul

1. Lance Stroll (CDN), Racing Point, 1:47,465 min

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,290 sec

3. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,556

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +2,683

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +3,830

6. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,795

7. Esteban Ocon (F), Renault, +4,857

8. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +4,980

9. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +5,493

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +9,461

11. Lando Norris (GB), McLaren, +7,180

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +7,404

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +7,645

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,931

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +10,791

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +20,242

17. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +21,305

18. George Russell (GB), Williams, +22,252

19. Romain Grosjean (F), Haas, +25,144

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +33,846