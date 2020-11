Christian Horner: So ging Verstappen-Pole verloren

​Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner ist nach dem Qualifying zum Grossen Preis der Türkei ernüchtert: «Wenn du ständig vorne stehst im Training, aber nicht die Pole-Position holst, dann tut das weh.»

Wir müssten viele Resultatlisten wälzen, um auf ähnlich merkwürdige Statistik zu kommen: Max Verstappen in allen drei freien Trainings der schnellste Mann, dazu auch in den Quali-Segmenten 1 und 2, aber auf Pole-Position in der Türkei steht Racing Point-Pilot Lance Stroll. Mehr noch: Alex Albon in den freien Trainings immer unter den schnellsten Fünf, dazu in Quali 1 und 2 Zweitschnellster hinter Max Verstappen, am Ende aber Vierter.

Was ist bei Red Bull Racing schiefgelaufen? Teamchef Christian Horner sagt: «Wir haben uns sehr schwergetan, die Intermediate-Reifen zum Arbeiten zu bringen. Max ist in Quali 1 und Quali 2 rundweg sensationell gefahren, aber dann klemmte er eine Weile hinter Kimi Räikkönen fest, das hat sich gewiss auf die Reifen ausgewirkt.»

«In der letzten Runde hatte Max einen üblen Quersteher in Kurve 7, unseren Berechnungen zufolge hat ihn das ungefähr sechs Zehntelsekunden gekostet.»

Kurzer Blick in die Zeitenliste: Der Rückstand des Niederländers auf den führenden Lance Stroll beträgt drei Zehntelsekunden.

Christian Horner weiter: «Wir verstehen, wie enttäuscht Max ist, dass er nicht auf Pole steht. Wir haben dominiert und dann in der letzten Minute alles verloren – das ist ein Schlag in die Magengrube. Aber wir besitzen dennoch eine ausgezeichnete Ausgangslage zum Rennen.»



Wieso haben die Intermediate-Reifen am Wagen von Max nicht so viel Haftung aufgebaut wie sie sollten? Christian Horner glaubt: «In der verwirbelten Luft hinter dem Wagen von Kimi liessen sich die Reifen nicht ideal nutzen. Hätte Max frei fahren können, dann sähe jetzt alles anders aus. Gleichwohl haben wir gute Chancen im Grand Prix; ich glaube, das wird ein sehr aufregender WM-Lauf.»





Qualifying, Istanbul

1. Lance Stroll (CDN), Racing Point, 1:47,465 min

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,290 sec

3. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,556

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +2,683

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +3,830

6. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,795

7. Esteban Ocon (F), Renault, +4,857

8. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +4,980

9. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +5,493

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +9,461

11. Lando Norris (GB), McLaren, +7,180

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +7,404

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +7,645

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,931

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +10,791

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +20,242

17. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +21,305

18. George Russell (GB), Williams, +22,252

19. Romain Grosjean (F), Haas, +25,144

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +33,846





Emilia Romagna-GP, Imola

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28:32,430 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +5,783 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +14,320

4. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +15,141

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,111

6. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +19,652

7. Carlos Sainz (E), McLaren, +20,230

8. Lando Norris (GB), McLaren, +21,131

9. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +22,224

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +26,398

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +27,135

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +28,453

13. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +29,163

14. Romain Grosjean (F), Haas, +32,935

15. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +57,284

Out

George Russell (GB), Williams, Crash

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Reifenschaden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Renault, Getriebe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Wasserleck





WM-Stand nach 13 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 282 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 162

4. Ricciardo 95

5. Leclerc 85

6. Pérez 82

7. Norris 69

8. Sainz 65

9. Albon 64

10. Gasly 63

11. Stroll 57

12. Ocon 40

13. Kvyat 26

14. Vettel 18

15. Nico Hülkenberg (D) 10

17. Räikkönen 4

16. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 479

2. Red Bull Racing 226

3. Renault 135

4. McLaren 134

5. Racing Point 134

6. Ferrari 103

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0