Charles Leclerc (Ferrari/13.): «Das war ein Desaster»

​Ferrari-Pilot Charles Leclerc war in allen freien Türkei-Trainings unter den schnellsten Drei. Dann aber schied der Monegasse im zweiten Quali-Segment aus. «Das war ein Desaster, ich habe keine Erklärung.»

Zunächst sah alles so gut aus für die Tifosi: Charles Leclerc war mit seinem Ferrari im ersten freien Training in der Türkei Drittschnellster, im zweiten Zweiter, ebenso Zweiter im dritten freien Training. Auf nasser Bahn im ersten Quali-Segment schaute noch die fünftschnellste Zeit heraus für den zweifachen GP-Sieger. Aber dann ist Ferrari mit Leclerc schlichtweg abgesoffen – nur Rang 14 in Quali 2, das ergibt (nach der Strafversetzung von Carlos Sainz) den 13. Startplatz.

Charles ist baff: «Das war ein Desaster, ich habe keine Erklärung, was da passiert ist. Im dritten freien Training, als die Bahn ebenfalls nass war, hatte sich der Wagen so gut angefühlt. Wo dieses Gefühl hingekommen ist, ich weiss es nicht. Ich konnte das Auto kaum auf der Bahn halten und habe auf Max Verstappen im zweiten Quali-Teil sechs Sekunden verloren. Sechs Sekunden! Dabei war ich im dritten freien Training noch Zweitbester zwischen den RBR-Piloten gewesen. Ich verstehe das einfach nicht.»

«Ich würde nicht behaupten, dass ich perfekt gefahren bin. Aber sechs Sekunden, das ist nun wirklich zu viel. Wir müssen herausfinden, wie das passieren konnte. Es kann nicht sein, dass wir auf auf Regenreifen so schlecht aussehen. Ich kann nur hoffen, das Rennen am Sonntag findet auf trockener Bahn statt.»

Qualifying, Istanbul

1. Lance Stroll (CDN), Racing Point, 1:47,465 min

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,290 sec

3. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,556

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +2,683

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +3,830

6. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,795

7. Esteban Ocon (F), Renault, +4,857

8. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +4,980

9. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +5,493

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +9,461

11. Lando Norris (GB), McLaren, +7,180

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +7,404

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +7,645

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,931

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +10,791

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +20,242

17. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +21,305

18. George Russell (GB), Williams, +22,252

19. Romain Grosjean (F), Haas, +25,144

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +33,846





