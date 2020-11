Türkei-GP im Fernsehen: Reifen-Rätsel für Mercedes

Die Mercedes-Stars Lewis Hamilton und Valtteri Bottas reihen sich in der Startaufstellung zum viertletzten GP der Saison weiter hinten als gewohnt ein. Das Weltmeister-Team kämpft immer noch mit den Reifen.

Die Formel-1-Fans erlebten im Istanbul-Qualifying eine echte Überraschung. Nicht nur, dass Max Verstappen, der in allen vorangegangenen Sessions der Schnellste war, im Kampf um die Pole Racing-Point-Pilot Lance Stroll unterlag. Auch landeten die sonst so starken Mercedes-Piloten ungewöhnlich weit hinten in der Zeitenliste.

WM-Leader Lewis Hamilton, der im heutigen Türkei-GP die Chance hat, seine siebte WM-Krone zu erobern und damit den Titel-Rekord von Michael Schumacher zu egalisieren, blieb ganze, 4,795 sec langsamer als der Polesetter aus Kanada und reihte sich damit auf dem sechsten Platz ein. Sein Teamkollege Valtteri Bottas war noch einmal sieben Zehntel langsamer als der Brite, was nur noch für den neunten Platz reichte.

Der leitende Mercedes-Streckeningenieur Andrew Shovlin gestand nach dem Abschlusstraining: «Wir hatten heute Schwierigkeiten, die Reifen ins richtige Fenster zu bekommen. Damit hatten wir seit unserer Ankunft hier zu kämpfen.» Und er machte sich Mut: «Wir haben einige Freiheiten, um bis zum Rennen ein paar Veränderungen am Auto vorzunehmen.»

Der 47-Jährige aus Liverpool weiss, was zu tun ist: «Wir müssen uns die Lage vor dem GP genau ansehen, weil das Aufwärmen der Reifen auch dann entscheidend sein wird. Sobald wir die Reifen auf Temperatur haben, befinden wir uns in einer ordentlichen Position und das Auto funktioniert offenbar auch gut. Deshalb ist es unsere Hauptaufgabe, die Reifen zum Funktionieren zu bringen.»

Shovlin erwartet ein spannendes Rennen: «Dies ist ein interessantes Wochenende, an dem wir viele Gelegenheiten erhalten, unser Verständnis für das Auto und die Reifen zu verbessern. Die ungewöhnliche Startaufstellung sollte uns ein spannendes Rennen bescheren und darauf freuen wir uns.» Wer nichts verpassen will, findet hier die TV-Sendezeiten zum Rennsonntag in Istanbul.

Türkei-GP im Fernsehen

Sonntag, 15. November

6.00: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung

7.30: Sky Sport 1 – 3. Freies Training Wiederholung

8.30: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

10.00: RTL – Countdown zum Rennen

10.00: ORF 1 – F1-News

10.00: Sky Sport 2 – Vorberichte zum Rennen

10.30: SRF2 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

10.35: ORF 1 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

11.00: RTL – Beginn Berichterstattung zum Rennen

11.05: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung zum Rennen

11.10: Rennstart (Distanz: 58 Runden)

12.45: RTL – Siegerehrung und Highlights

12.45: Sky Sport 1 – Analysen und Interviews

13.00: ORF 1 – Analyse

13.15: Sky Sport 1 – Pressekonferenz

14.00: Sky Sport 1 – Türkei-GP Wiederholung

16.30: Sky Sport 2 – Türkei-GP Wiederholung

2. Training, Istanbul

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,330 min

2. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,401 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,575

4. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,850

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,033

6. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,359

7. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,614

8. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,692

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,967

10. Lando Norris (GB), McLaren, +2,577

11. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +2,774

12. Esteban Ocon (F), Renault, +3,050

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +3,163

14. Carlos Sainz (E), McLaren, +3,168

15. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +3,542

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +3,602

17. George Russell (GB), Williams, +3,972

18. Romain Grosjean (F), Haas, +4,240

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +4,477

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +5,158

WM-Stand nach 13 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 282 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 162

4. Ricciardo 95

5. Leclerc 85

6. Pérez 82

7. Norris 69

8. Sainz 65

9. Albon 64

10. Gasly 63

11. Stroll 57

12. Ocon 40

13. Kvyat 26

14. Vettel 18

15. Nico Hülkenberg (D) 10

17. Räikkönen 4

16. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0

Marken

1. Mercedes 479

2. Red Bull Racing 226

3. Renault 135

4. McLaren 134

5. Racing Point 134

6. Ferrari 103

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0