Lance Stroll auf Pole-Position: Exklusiver Klub

​Der Kanadier Lance Stroll ist in der Türkei zum 101. Fahrer geworden, der sich in der Königsklasse die Pole-Position geschnappt hat. Der Racing Point-Fahrer musste stundenlang darum bangen.

Und auf einmal sah es so aus, als würde nach dem spektakulären Qualifying zum Türkei-GP eben doch Max Verstappen auf Pole-Position stehen: Der Trainingsschnellste Lance Stroll wurde von den vier Rennkommissaren zur Sprechstunde zitiert, dem 22jährigen Kanadier wurde vorgeworfen, unter gelber Flagge nicht markant genug verlangsamt zu haben; eine gelbe Flagge, ausgelöst ausgerechnet von Strolls Racing Point-Stallgefährten Sergio Pérez.

Die Rennkommissare Gerd Ennser (Deutschland), Dennis Dean (USA), Derek Warwick (England) und Fatih Altayli (Türkei) analysierten Daten aus dem Rennwagen an und hörten sich an, was Stroll zu sagen hatte. Dann stand fest: Der Kanadier hatte alles richtig gemacht, keine Strafe, Lance kann seine Pole behalten.

Der Kanadier ist der dritte Formel-1-Fahrer aus seinem Land, der in der Königsklasse eine Pole-Position erringen konnte; nach Gilles Villeneuve (Long Beach 1979 und Imola 1981) sowie dessen Sohn Jacques (13 Poles, von Australien 1996 bis Jerez 1997).

Stroll ist der 101. Fahrer in der Formel 1, der auf Pole steht. Damit gehört er einem sehr exklusiven Klub an, denn in den letzten zehn Jahren ist das nur sieben weiteren Piloten gelungen, in den vergangenen zwanzig Jahren 20 Fahrern.





Pole-Neuling der letzten 20 Jahre

Frankreich 2001: Ralf Schumacher (D)

Deutschland 2001: Juan Pablo Montoya (COL)

Malaysia 2003: Fernando Alonso (E)

Europa 2003: Kimi Räikkönen (FIN)

San Marino 2004: Jenson Button (GB)

Monaco 2004: Jarno Trulli (I)

Europa 2005: Nick Heidfeld (D)

Türkei 2006: Felipe Massa (BR)

Kanada 2007: Lewis Hamilton (GB)

Bahrain 2008: Robert Kubica (PO)

Grossbritannien 2008: Heikki Kovalainen (FIN)

Italien 2008: Sebastian Vettel (D)

Deutschland 2009: Mark Webber (AUS)

Brasilien 2010: Nico Hülkenberg (D)

China 2012: Nico Rosberg (D)

Spanien 2012: Pastor Maldonado (YV)

Monaco 2016: Daniel Ricciardo (AUS)

Bahrain 2017: Valtteri Bottas (FIN)

Bahrain 2019: Charles Leclerc (MC)

Ungarn 2019: Max Verstappen (NL)

Türkei 2020: Lance Stroll (CAN)



Ein Blick zurück: Eddie Jordan übergab sein 1991 gegründetes Team mit Sitz in Silverstone Ende 2005 in die Hände des russischen Geschäftsmannes Alexander Shnaider, der den Rennstall als Midland an den Start brachte. Ein Jahr später hiess das Team Spyker, ab 2008 Force India. Eddie Jordan: «Shnaider, Spyker-Teamchef Colin Kolles und Vijay Mallya von Force India haben unter den Umständen alle einen tollen Job gemacht. Doch ich bin besonders beeindruckt davon, was Force India in den letzten Jahren geleistet hat.»



Seit 2008 hat Force India einen tollen Lauf gezeigt: In den Markenwertungen wurden diese Schlussränge erreicht – Zehnter 2008, dann Neunter, Siebter, Sechster 2011, Siebter, wieder Sechster, nochmals Sechster 2014, dann Fünfter 2015, gar Vierter 2016 und 2017, als «best of the rest» hinter den Top-Teams. 2018 rutschte der Rennstall in finanzielle Schräglage, weil Vijay Mallya nicht mehr gewillt war, eigenes Geld zu investieren; zudem machten dem indischen Unternehmer zahlreiche Prozesse zu schaffen. Mitte 2018 wurde das Team an den kanadischen Unternehmer Lawrence Stroll verkauft, der es in Racing Point umtaufen liess. Ab 2021 wird das Team als Aston Martin an den Start gehen.



Lance Stroll hat dabei die vierte Pole-Position für die Mannschaft aus Silverstone an Land gezogen, wie unsere kleine Statistik zeigt.



Jordan

Belgien 1994: Rubens Barrichello (BR)

Europa 1999: Heinz-Harald Frentzen (D)



Force India

Belgien 2009: Giancarlo Fisichella (I)



Racing Point

Türkei 2020: Lance Stroll (CAN)





Qualifying, Istanbul

1. Lance Stroll (CDN), Racing Point, 1:47,465 min

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,290 sec

3. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,556

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +2,683

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +3,830

6. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,795

7. Esteban Ocon (F), Renault, +4,857

8. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +4,980

9. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +5,493

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +9,461

11. Lando Norris (GB), McLaren, +7,180

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +7,404

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +7,645

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,931

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +10,791

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +20,242

17. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +21,305

18. George Russell (GB), Williams, +22,252

19. Romain Grosjean (F), Haas, +25,144

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +33,846





Emilia Romagna-GP, Imola

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28:32,430 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +5,783 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +14,320

4. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +15,141

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,111

6. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +19,652

7. Carlos Sainz (E), McLaren, +20,230

8. Lando Norris (GB), McLaren, +21,131

9. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +22,224

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +26,398

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +27,135

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +28,453

13. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +29,163

14. Romain Grosjean (F), Haas, +32,935

15. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +57,284

Out

George Russell (GB), Williams, Crash

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Reifenschaden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Renault, Getriebe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Wasserleck





WM-Stand nach 13 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 282 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 162

4. Ricciardo 95

5. Leclerc 85

6. Pérez 82

7. Norris 69

8. Sainz 65

9. Albon 64

10. Gasly 63

11. Stroll 57

12. Ocon 40

13. Kvyat 26

14. Vettel 18

15. Nico Hülkenberg (D) 10

17. Räikkönen 4

16. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 479

2. Red Bull Racing 226

3. Renault 135

4. McLaren 134

5. Racing Point 134

6. Ferrari 103

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0