Kimi Räikkönen 8.: Wieso Alfa Romeo verblüfft hat

​Sauber wird in der Türkei 500 Formel-1-Einsätze alt. Zur Feierstunde brachte Alfa Romeo Racing beide Fahrer in die Top-Ten – Kimi Räikkönen steht auf Startplatz 8, Antonio Giovinazzi ist Zehnter.

In der Formel 1 ist Sauber der viertälteste, aktive Rennstall (hinter Ferrari, McLaren und Williams), an bestrittenen WM-Läufen sind die Schweizer nach eigener Zählweise die Nummer 5; hinter Ferrari (1004 Rennen), McLaren (876), Williams (757) und Lotus (606).

Passend zur Feierstunde haben Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi das beste Quali-Ergebnis der Saison 2020 errungen: Bei überaus tückischen Verhältnissen auf dem Istanbul Park Circuit hat Formel-1-Champion Kimi Räikkönen die achtbeste Zeit erzielt, Antonio Giovinazzi wird von Startplatz 10 in den Türkei-GP gehen. Beide Autos im Abschlusstraining in den Top-Ten, das war Alfa Romeo letztmals 2019 in Österreich gelungen (mit Kimi als Siebter und Giovinazzi als Achter).

«Iceman» Kimi Räikkönen weiss, wieso Alfa Romeo scheinbar aus heiterem Himmel so stark auftreten konnte: «Obschon die Verhältnisse im freien Training haarsträubend waren, sind Antonio und ich auf die Bahn gegangen. Zunächst hatten wir alle Hände voll zu tun. Dann haben wir an der Abstimmung gearbeitet und sind nochmals rausgefahren, als die meisten Fahrer es vorgezogen haben, im Trockenen ihrer Box zu bleiben. Diese Arbeit hat sich im Qualifying bezahlt gemacht.»



Ex-GP-Pilot Martin Brundle witzelte angesichts der glitschigen Bahn: «Ich bin sicher, die paar Jahre Rallyesport hat Kimi heute gut umsetzen können.» Der 21fache GP-Sieger selber meint: «Angenehm war es da draussen nicht. Aber wir haben von den fürchterlichen Pistenverhältnissen profitiert.»



«Ich kann mich nur ein eine Handvoll Gelegenheiten erinnern, bei welchen es so schwierig wie heute war, den Wagen unter Kontrolle zu behalten. Es war sehr einfach, einen Fehler zu machen. Auch ich kreiselte – auf einer Aufwärmrunde zumal. Doch wir haben heute das Beste aus den Möglichkeiten gemacht.»



Startplatz 8 ist die beste Quali-Leistung von Kimi seit Brasilien 2019, da war er ebenfalls Achter.



Antonio Giovinazzi geht von Startplatz 10 ins Rennen, so weit vorne war der Italiener letztmals in Singapur 2019. Der Italiener sagt: «Man musste Runde um Runde Selbstvertrauen aufbauen. Und genau dies habe ich heute getan. Das hat im zweiten Quali-Teil sehr gut geklappt, da war ich sogar Fünfter. Zum Schluss des Trainings konnte ich die Intermediate-Reifen nicht ideal zum Arbeiten bringen.»





Qualifying, Istanbul

1. Lance Stroll (CDN), Racing Point, 1:47,465 min

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,290 sec

3. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,556

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +2,683

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +3,830

6. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,795

7. Esteban Ocon (F), Renault, +4,857

8. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +4,980

9. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +5,493

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +9,461

11. Lando Norris (GB), McLaren, +7,180

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +7,404

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +7,645

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,931

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +10,791

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +20,242

17. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +21,305

18. George Russell (GB), Williams, +22,252

19. Romain Grosjean (F), Haas, +25,144

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +33,846





Emilia Romagna-GP, Imola

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28:32,430 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +5,783 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +14,320

4. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +15,141

5. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,111

6. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +19,652

7. Carlos Sainz (E), McLaren, +20,230

8. Lando Norris (GB), McLaren, +21,131

9. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +22,224

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +26,398

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +27,135

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +28,453

13. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +29,163

14. Romain Grosjean (F), Haas, +32,935

15. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +57,284

Out

George Russell (GB), Williams, Crash

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Reifenschaden

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Esteban Ocon (F), Renault, Getriebe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Wasserleck





WM-Stand nach 13 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 282 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 162

4. Ricciardo 95

5. Leclerc 85

6. Pérez 82

7. Norris 69

8. Sainz 65

9. Albon 64

10. Gasly 63

11. Stroll 57

12. Ocon 40

13. Kvyat 26

14. Vettel 18

15. Nico Hülkenberg (D) 10

17. Räikkönen 4

16. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 479

2. Red Bull Racing 226

3. Renault 135

4. McLaren 134

5. Racing Point 134

6. Ferrari 103

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0