Alex Albon: Trotz Startplatz 4 ein wenig enttäuscht

Red Bull Racing-Pilot Alex Albon drehte im Qualifying zum Türkei-GP die viertschnellste Runde und sicherte sich damit einen Platz in der zweiten Startreihe. Dennoch war er nicht ganz zufrieden, wie er hinterher gestand.

Am Ende stimmte alles: Alex Albon schaffte es bei seinem letzten Versuch auf den Intermediates, die viertschnellste Runde auf dem Rundkurs von Istanbul zu drehen. Der Red Bull Racing-Pilot blieb dabei zwar 2,393 sec langsamer als sein Teamkollege Max Verstappen, der hinter Überraschungspolesetter Lance Stroll auf dem zweiten Platz landete. Aber im Gegensatz zu den vorangegangenen Runden schaffte er es, auf der Bahn zu bleiben.

«Der vierte Platz ist zwar gut, aber nach dem starken Freitag, dem dritten Training und selbst den beiden ersten Qualifying-Abschnitten, sind wir wahrscheinlich etwas enttäuscht über den vierten Platz», offenbarte der 24-Jährige aus London. «Alles drehte sich darum, die Reifen ins richtige Arbeitsfenster zu bringen. Die Racing-Point-Piloten haben das geschafft und plötzlich warn sie blitzschnell. Man muss ihnen ehrlich gratulieren, weil sie einen guten Job gemacht haben.»

«Bis zu meinem letzten Versuch war ich praktisch auf jeder Runde neben der Bahn. Wir hatten im Q3 etwas Mühe auf den Intermediates, die anderen Reifen waren etwas besser für mich. Das lag natürlich auch an den Ausritten, die nicht hilfreich waren beim Aufwärmen der Reifen», analysierte Albon und fügte an: «Das Auto fühlte sich super an und unser Tempo war sehr stark.»

Das lässt den Red Bull Racing-Piloten auch zuversichtlich aufs Rennen blicken: «Der vierte Platz bedeutet immer noch, dass ich aus der zweiten Reihe starten darf und ich freue mich auf morgen, denn wir haben eine gute Ausgangslage fürs Rennen. Wir haben einige Dinge ausprobiert, um in diesen Bedingungen das richtige Vertrauen aufzubauen, das braucht man auch, wenn es so knifflig ist. Bisher war es auf jeden Fall ein gutes Wochenende.»

Qualifying, Istanbul

1. Lance Stroll (CDN), Racing Point, 1:47,465 min

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,290 sec

3. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,556

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +2,683

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +3,830

6. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +4,795

7. Esteban Ocon (F), Renault, +4,857

8. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +4,980

9. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +5,493

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +9,461

11. Lando Norris (GB), McLaren, +7,180

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +7,404

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +7,645

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,931

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +10,791

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +20,242

17. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +21,305

18. George Russell (GB), Williams, +22,252

19. Romain Grosjean (F), Haas, +25,144

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +33,846