Lewis Hamilton: Neuer Vertrag, andere Motivation

​Nach seinem siebten WM-Titel sagt Lewis Hamilton in der Türkei: «Vielleicht fahre ich künftig nebenher ein wenig Autorennen.» Der Scherz, mit Augenzwinkern platziert, hat einen ernsten Hintergrund.

Lewis Hamilton wird auch 2021 Formel 1 fahren. Nach einigen, für seine Fans überaus verwirrenden Aussagen, hat der nunmehr siebenfache Weltmeister in der Türkei bekräftigt, dass er mit seiner Motorsportkarriere noch lange nicht fertig sei.

Wieso will Hamilton weitermachen? Ums Geld kann es nicht vorrangig gehen. Der Engländer hat so viel verdient, er müsste nie wieder im Leben einen Finger rühren. Sein Vermögen wird auf rund 250 Millionen Euro geschätzt, das ist ein Mensch finanziell aus dem Gröbsten raus.

Wenn es um Ruhm und Ehre geht: Lewis ist schon heute der erfolgreichste Formel-1-Rennfahrer aller Zeiten, und es wird eine Weile dauern, bis seine Rekorde geknackt werden.

Nein, wenn der 35jährige Brite sich nach Saisonschluss mit Mercedes-Teamchef Toto Wolff für Vertragsverhandlungen an einen Tisch setzt, dann denkt Hamilton an andere Themen als das Rennfahren.



Hamilton nach seinem 94. GP-Triumph, dem zehnten in dieser Saison und dem zweiten in der Türkei nach 2010: «Ich will weitermachen. Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Wir haben ja erst eben begonnen. Ich will mich vermehrt dafür einsetzen, dass sich unser Sport seiner Verantwortung bewusst ist. Wir müssen Menschenrechts-Angelegenheiten entschlossen entgegentreten, das sind keine Themen, die ignoriert werden dürfen, wir müssen das jetzt anpacken.»



Lewis Hamilton setzt sich 2020 vehement gegen Ungleichheit ein und gegen Rassismus, er hat scheinbar willkürliche Polizeigewalt angeprangert und sogar bewirkt, dass die Silberpfeile in dieser Saison in Schwarz antreten.



«Wir müssen sehen, wie wir jene Länder ins Boot holen, in welchen wir auftreten. Wir brauchen Veränderungen. Nicht in zehn Jahren oder in zwanzig, sondern jetzt. Und ich will Mercedes und der Formel 1 bei dieser Reise zur Seite stehen. Wir müssen als Sport nachhaltiger werden. Auch dabei will ich eine Rolle spielen.»



Viele dieser Gedanken sind intensiver geworden, weil sich das Leben von Lewis Hamilton in der Corona-Krise entschleunigt hat. Lewis sagt: «Ich fühle mich physisch stark und auch mental auf der Höhe, aber dieses Jahr ist für alle Menschen sehr schwierig. Wir versuchen alle, so gut es geht, den Kopf über Wasser zu behalten. Und ich wünschte, wir alle hätten 2021 ein leichteres Jahr.»



Die WM-Feier von Lewis wird bescheiden sein. «Meine üblichen Abende nach einem Grand Prix 2020 bestehen aus Room-Service im Hotel. Ich löffle eine Suppe, ich sehe mir nochmals das Rennen an, ich bleibe in meiner Blase, um mich so gut es geht gegen den Virus zu schützen. Aber heute werde ich mir eine Flasche Wein gönnen!»





Türkei-GP, Istanbul

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42:19,313 h

2. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +31,633 sec

3. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +31,960

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +33,858

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +34,363

6. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +44,873

7. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +46,484

8. Lando Norris (GB), McLaren, +1:01,259 min

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1:12,353

10. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:35,460

11. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Romain Grosjean (F), Haas, Schäden nach Kollision mit Latifi

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Schäden nach Kollision mit Grosjean

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, Getriebedefekt





WM-Stand nach 14 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 307 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 170

4. Pérez 100

5. Leclerc 97

6. Ricciardo 96

7. Sainz 75

8. Norris 74

9. Albon 70

10. Gasly 63

11. Stroll 59

12. Ocon 40

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 504

2. Red Bull Racing 240

3. Racing Point 154

4. McLaren 149

5. Renault 136

6. Ferrari 130

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0