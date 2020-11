WM 2021 ohne Vietnam, Türkei springt nicht ein

​Im Formel-1-Programm 2021 fehlt der Grosse Preis von Vietnam, weil Hanoi von einem Korruptionsskandal erschüttert wird. Die Türkei wird den April-Termin der Asiaten nicht übernehmen.

An diesem Wochenende findet der erste Grosse Preis der Türkei seit neun Jahren statt. Vural Ak, Geschäftsleiter von Pistenbetreiter Intercity, führte Verhandlungen mit Formel-1-CEO, um das Rennen wieder regelmässig austragen zu können, nicht nur als Notnagel in Corona-Zeiten.

Eine Lücke gäbe es: Im provisorischen Formel-1-Kalender 2021 klafft statt eines Grossen Preises von Vietnam am 25. April ein leerer Raum im Programm. Das geplante Strassenrennen in Hanoi wird nicht einmal provisorisch aufgelistet.

Der Grund: Hanoi wird von einem Korruktionsskandal erschüttert, in welchen der frühere Bürgermeister Nguyen Duc Chung verwickelt ist. Der 53-Jährige ist einer der grössten Befürworter des Rennens. Dem Vorsitzenden des Volkskomitees von Hanoi wird nach Berichten lokaler Medien vorgeworfen, sich unerlaubt Dokumente mit Staatsgeheimnissen angeeignet zu haben. Es gilt wie immer die Unschuldsvermutung. Die «Hanoi Times» berichtet, der schon im August verhaftete Politiker werde mindestens vier Monate lang in Untersuchungshaft bleiben.

Es ist vor diesem Hintergrund derzeit völlig unklar, was aus dem ersten Grossen Preis von Vietnam wird.



Strebt Vural Ak also den Termin vom 25. April an, der eigentlich für Hanoi vorgesehen war? «Nein, ein Rennen im April ist bei uns nicht möglich», sagt Ak. «In muslimischen Ländern können dann keine Autorennen ausgetragen werden, denn dann haben wir Ramadan, die Fastenzeit.» Der Ramadan 2021 findet vom 12. April bis 11. Mai statt. Während der Fastenzeit verzichten Muslime von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang aufs Essen und Trinken, die Pflicht zum Fasten gilt für jeden erwachsenen und gesunden Muslim.



Vural Ak strebt vielmehr einen Termin von Juni bis September an.





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

21. März: Melbourne, Australien

28. März: Sakhir, Bahrain

11. April: Schanghai, China

25. April: Austragungsort noch offen

9. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

6. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

4. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

1. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

5. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

3. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

14. November: São Paulo, Brasilien

28. November: Dschidda, Saudi-Arabien

5. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi