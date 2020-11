Nico Hülkenberg zu Sebastian Vettel: «Ein Schub»

​Formel-1-Edelreservist Nico Hülkenberg sprach bei seinem Auftritt in der Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» von ServusTV über die Leistung der Weltmeister Lewis Hamilton und Sebastian Vettel.

Der 179fache GP-Teilnehmer Nico Hülkenberg war einer der Gäste der Live-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» von ServusTV. Zum spektakulären Rennen von Istanbul sagt der 33jährige Deutsche: «Auf dem neuen Asphalt war es ohnehin schon schwierig, und dann kam noch der Regen hinzu. Lewis hat sich das alles angesehen und dann gnadenlos zugeschlagen. Besser geht einfach nicht!»

Der siebte Titel von Lewis Hamilton und dessen Freudentränen lassen auch Hülki nicht kalt: «Klar sind die Mercedes-Jungs dominant. Aber wenn es eine so gewaltige Leistung wie ein siebter WM-Titel Realität wird, dann ist es noch was Anderes.»

Zur Leistung seines Kumpels Sebastian Vettel sagt Hülkenberg: «Im Regen sind die Starts ja noch schwieriger als sonst. Seb hatte hier auch das notwendige Quäntchen Glück, danach hat er seine Erfahrung voll ausgespielt. Dieses Jahr ist bitter für ihn. Sein dritter Platz in der Türkei ist ein Schub für die letzten drei Rennen.»

Der junge Kanadier Lance Stroll hatte in der Türkei für Racing Point die Pole-Position erobert, danach lag er lange in Führung. Hülkenberg: «Lance hatte in den Rennen vor Istanbul Probleme, konnte fünf Rennen lang nicht punkten. Das jüngste Rennen ist so etwas wie sein Comeback. Im Rennen fand ich komisch, wie er ab Rennmitte zurückgefallen ist. Ich konnte mir das nicht erklären. Dann habe ich vom Team gehört, dass sein Frontflügel beschädigt war.»





Türkei-GP, Istanbul

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42:19,313 h

2. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +31,633 sec

3. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +31,960

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +33,858

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +34,363

6. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +44,873

7. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +46,484

8. Lando Norris (GB), McLaren, +1:01,259 min

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1:12,353

10. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:35,460

11. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Romain Grosjean (F), Haas, Schäden nach Kollision mit Latifi

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Schäden nach Kollision mit Grosjean

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, Getriebedefekt





WM-Stand nach 14 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 307 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 170

4. Pérez 100

5. Leclerc 97

6. Ricciardo 96

7. Sainz 75

8. Norris 74

9. Albon 70

10. Gasly 63

11. Stroll 59

12. Ocon 40

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 504

2. Red Bull Racing 240

3. Racing Point 154

4. McLaren 149

5. Renault 136

6. Ferrari 130

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0