Toto Wolff zur Kritik an Pirelli: Es gibt keine Wahl

​Die Weltmeister Lewis Hamilton und Sebastian Vettel sind mit den für 2021 geplanten Reifen hart ins Gericht gegangen. Aber für Mercedes-Teamchef Toto Wolff steht fest: «Wir haben gar keine Wahl.»

Formel-1-Alleinausrüster Pirelli hat jene Reifen nach Bahrain gebracht, die 2021 in der Königsklasse verwendet werden sollen. Die Grand-Prix-Piloten sind wenig angetan. Sebastian Vettel sagt: «Das ist kein Fortschritt, das ist ein Rückschritt. Die jüngsten Mischungen auszuprobieren, das war einen Versuch wert, aber diese Reifen will ich nie wiedersehen. Die sind schlechter als die Walzen, die wir heute verwenden.»

Und Lewis Hamilton schimpfte: «Sie hatten zwei Jahre Zeit, um einen besseren Reifen zu konstruieren, und nun haben wir einen Reifen, der drei Kilo schwerer ist, was auf einer Runde etwa eine Sekunde ausmacht. Wenn sie nach zwei Entwicklungsjahren einen Rückschritt machen, dann weiss ich auch nicht, was los ist.»

Aber wieso sind die Reifen überhaupt schwerer geworden? Das geht auf eine robustere Konstruktion zurück. Der Mailänder Hersteller mit Rennchef Mario Isola will verhindern, dass wir Reifenschäden erleben, weil die aktuellen GP-Renner mehr und mehr Abtrieb aufbauen. Die Verstärkung der Reifen bringt rund 2,8 Kilogramm mehr auf die Waage.

Während die Fahrer zetern, hat Mercedes-Teamchef Toto Wolff volles Verständnis für Pirelli. «Wir müssen unbedingt verhindern, dass es zu Unfällen kommt, wie wir es in diesem Jahr erlebt haben», sagt der Wiener, den Reifenplatzer von Lance Stroll in Mugello vor dem geistigen Auge oder den Reifenschaden bei Max Verstappen in Imola.



Wolff weiter: «Diese Autos bauen viel mehr Abtrieb auf als erwartet, Pirelli musste reagieren. Wir haben gar keine andere Wahl als einen robusteren, daher schwereren Reifen.»



Sebastian Vettel hat gesagt, er würde am liebsten mit den 2019er Reifen weitermachen. Für Toto Wolff ist das keine Option: «Sicherheit muss an erster Stelle stehen, und die 2019er Reifen sind nicht für diese gewaltige Belastung entworfen worden. Mir ist klar, dass kein Fahrer einen Reifen will, der schwerer ist und weniger Grip bietet. Aber das war lediglich ein erster Versuch, die Autos waren gar nicht richtig auf diese Walzen abgestimmt.»





3. Training, Bahrain

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,355 min

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,263 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 0,366

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,663

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,100

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,117

7. Lando Norris (GB), McLaren, +1,212

8. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,230

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,305

10. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,317

11. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,329

12. Esteban Ocon (F), Renault, +1,336

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,504

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,615

15. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,828

16. George Russell (GB), Williams, +2,204

17. Romain Grosjean (F), Haas, +2,297

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,404

19. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,468

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,562





2. Training, Bahrain

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,971 min

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,347 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,365

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,432

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,491

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,580

7. Lando Norris (GB), McLaren, +0,870

8. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,900

9. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,929

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,043

11. Esteban Ocon (F), Renault, +1,114

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,139

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,300

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,436

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,656

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,878

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,957

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,002

19. Romain Grosjean (F), Haas, +2,148

20. George Russell (GB), Williams, +2,665





1. Training, Bahrain

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,033 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,449 sec

3. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,967

4. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,985

5. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,016

6. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,261

7. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,269

8. Esteban Ocon (F), Renault, +1,351

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,393

10. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,475

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,556

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,595

13. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, +1,699

14. Romain Grosjean (F), Haas, +1,799

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,821

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,863

17. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,987

18. Lando Norris (GB), McLaren, +2,359

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3,439

20. Roy Nissany (IL), Williams, +3,768





WM-Stand nach 14 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 307 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 170

4. Pérez 100

5. Leclerc 97

6. Ricciardo 96

7. Sainz 75

8. Norris 74

9. Albon 70

10. Gasly 63

11. Stroll 59

12. Ocon 40

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 504

2. Red Bull Racing 240

3. Racing Point 154

4. McLaren 149

5. Renault 136

6. Ferrari 130

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0