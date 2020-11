Lewis Hamilton: Von englischer Sport-Legende verhöhnt

​Mercedes-Star Lewis Hamilton ist der erfolgreichste Formel-1-Fahrer. Aber ist er auch einer der grössten Sportler der Welt? Nicht, wenn es nach dem sechsfachen Snooker-Weltmeister Ronnie O’Sullivan geht.

Kennen Sie Ronnie «The Rocket» O’Sullivan? Der 44-Jährige Engländer ist mit sechs WM-Titeln sowie sieben Landesmeisterschaften einer der erfolgreichsten Snooker-Spieler der Welt (Snooker ist eine Variante des Billards). Im Rahmen der Diskussion, ob Lewis Hamilton für seine Verdienste zum Ritter geschlagen werden sollte, lederte die Snooker-Legende über den Rennfahrer tüchtig ab.

«The Express» zitierte den Mann mit der ruhigen Hand so: «Wenn du ein Auto hast, das pro Runde eine Sekunde schneller ist, musst du theoretisch nur deinen Teamkollegen schlagen. Und Valtteri Bottas scheint damit zufrieden und glücklich zu sein, die zweite Geige zu spielen.»

«Die Siege Hamiltons sind nicht mit den Erfolgen von Tennis-Star Roger Federer zu vergleichen. Denn der kämpft mit identischen Waffen gegen seine Gegner. Das Gleiche gilt im Boxen. Deswegen muss man so Leute wie Tyson Fury loben. Sie gehen niemandem aus dem Weg und kämpfen jederzeit gegen jeden Gegner. Und ich denke einfach, dass den Sport ausmacht, dass es keine Vorteile auf einer Seite gibt.»



Ronnie, der vor 16 Jahren den britischen Grand Prix in Silverstone besuchte, sagt weiter: «Im Snooker ist das ähnlich. Ich würde mich nicht so gut fühlen, wenn ich auf einem Tisch spielen würde, auf dem meine Löcher grösser als die meiner Gegner wären. Hier hat jeder die gleiche Ausrüstung und die gleichen Voraussetzungen. Sieben WM-Titel zu gewinnen ist fantastisch für Lewis, aber wenn dein Auto schneller ist, kannst du dir Fehler erlauben und damit davonkommen. Es ist so, als würde er mit einem Finger am Lenkrad und Zigarre rauchend herumfahren.»





3. Training, Bahrain

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,355 min

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,263 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 0,366

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,663

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,100

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,117

7. Lando Norris (GB), McLaren, +1,212

8. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,230

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,305

10. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,317

11. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,329

12. Esteban Ocon (F), Renault, +1,336

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,504

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,615

15. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,828

16. George Russell (GB), Williams, +2,204

17. Romain Grosjean (F), Haas, +2,297

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,404

19. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,468

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,562





2. Training, Bahrain

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,971 min

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,347 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,365

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,432

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,491

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,580

7. Lando Norris (GB), McLaren, +0,870

8. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,900

9. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,929

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,043

11. Esteban Ocon (F), Renault, +1,114

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,139

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,300

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,436

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,656

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,878

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,957

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,002

19. Romain Grosjean (F), Haas, +2,148

20. George Russell (GB), Williams, +2,665





1. Training, Bahrain

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,033 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,449 sec

3. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,967

4. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,985

5. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,016

6. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,261

7. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,269

8. Esteban Ocon (F), Renault, +1,351

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,393

10. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,475

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,556

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,595

13. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, +1,699

14. Romain Grosjean (F), Haas, +1,799

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,821

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,863

17. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,987

18. Lando Norris (GB), McLaren, +2,359

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3,439

20. Roy Nissany (IL), Williams, +3,768





WM-Stand nach 14 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 307 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 170

4. Pérez 100

5. Leclerc 97

6. Ricciardo 96

7. Sainz 75

8. Norris 74

9. Albon 70

10. Gasly 63

11. Stroll 59

12. Ocon 40

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 504

2. Red Bull Racing 240

3. Racing Point 154

4. McLaren 149

5. Renault 136

6. Ferrari 130

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0