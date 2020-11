Valtteri Bottas (Mercedes/2.): «Das ist verwirrend»

​Der neunfache GP-Sieger Valtteri Bottas erzielte im Qualifying zum Bahrain-GP die zweitschnellste Zeit, aber der Finne versteht den Rückstand auf den Briten nicht: «Das finde ich verwirrend.»

Valtteri Bottas hatte sich gute Chancen ausgerechnet, in Bahrain seine 16. Pole-Position zu erreichen. Er fährt gerne in der Wüste von Sakhir, vor drei Jahren hat er hier seine erste Formel-1-Pole erobert. Aber nach dem Abschlusstraining zum Bahrain-GP wirkt Bottas ratlos: «Meine Runde fühlte sich gut an, und genau das ist das Problem. Ich war mit meiner Runde zufrieden, dann sah ich auf die Anzeige im Cockpit und traute meinen Augen kaum. Ich bin verblüfft über den Abstand. Das Gefühl für den Wagen stimmt, aber die Rundenzeit nicht, das ist verwirrend. Ich muss mir das später im Detail anschauen.»

«Ich habe kaum Fehler gemacht, jedenfalls keine grossen, die den Abstand erklären würden. Es gibt kein grundlegendes Problem mit der Abstimmung oder so etwas. Es liegt vielleicht daran, dass ich eine andere Abstimmung versucht habe als Lewis, wir werden dann am Sonntag sehen, ob sich das auszahlt.»

«Wir haben zudem Zeit verloren, weil wir am Freitag die 2021er Reifen ausprobieren mussten. Wenn ich die Uhr zurückdrehen könnte, dann würde ich in Sachen Set-up gewiss etwas Anderes versuchen.»

Ist es ungewöhnlich, dass sich der Finne in Sachen Abstimmung für einen anderen Lösungsweg entscheidet? Valtteri: «Das kommt auf die jeweilige Strecke an. Manchmal liegen wir beim Set-up dicht beieinander, manchmals sind die Unterschiede grösser.»



Auf die Frage, wie er im Grand Prix seinen übermächtigen Teamgefährten aufhalten könne, sagt Bottas: «Ich muss ein perfektes Rennen zeigen, das ist mein Ziel. Und ich erwarte von Max viel Gegenwehr – Red Bull Racing ist im Rennen oft konkurrenzfähiger als im Abschlusstraining.»





Qualifying, Bahrain

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:27,264 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,289 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 0,414

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,010

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,058

6. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,153

7. Esteban Ocon (F), Renault, +1,155

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,184

9. Lando Norris (GB), McLaren, +1,278

10. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,354

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,885

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,901

13. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +2,293

14. George Russell (GB), Williams, +3,954

15. Carlos Sainz (E), McLaren, keine Zeit

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,227

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,546

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,847

19. Romain Grosjean (F), Haas, +2,874

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,918